«Европа движется к войне»: Орбан раскритиковал ЕС за поддержку киевского режима

По словам Орбана, страны, которые оказывают содействие Киеву, «поддерживают войну», которая может начаться в Европе. При этом премьер Венгрии отметил, что ЕС хочет оказывать помощь киевскому режиму за счет бюджета европейских стран, поскольку сам Брюссель уже «остался без денег».