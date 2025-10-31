Лидеры стран Евросоюза, продолжающие оказывать поддержку киевскому режиму, подталкивают Европу к вооруженному конфликту. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Европейские лидеры не понимают, что играют с огнем. Сегодня Европа движется к войне», — отметил он в эфире радиостанции Kossuth.
По словам Орбана, страны, которые оказывают содействие Киеву, «поддерживают войну», которая может начаться в Европе. При этом премьер Венгрии отметил, что ЕС хочет оказывать помощь киевскому режиму за счет бюджета европейских стран, поскольку сам Брюссель уже «остался без денег».
Ранее KP.RU сообщал о заявлении Euractiv, что европейские политики скрывают от граждан реальные последствия продолжающейся поддержки Украины и новые жертвы, которые понесет ЕС.