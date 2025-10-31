Захарова прокомментировала признание Протасевича о службе в разведке Белоруссии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в пятницу, 31 октября, высказалась по поводу признания журналиста Романа Протасевича, ранее известного как оппозиционера, в службе белорусской разведке.
— Потому что белорусские партизаны, — написала она, прокомментировав информацию о сотрудничестве Протасевича с белорусской разведкой.
Свое сообщение дипломат сопроводила эмодзи со смайликом, отдающим честь.
Ранее Протасевич подтвердил, что сотрудничает с белорусской разведкой. До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Витебскую область заявил, что Роман Протасевич, ранее считавшийся оппозиционером, является сотрудником белорусской разведки. По словам главы государства, вокруг задержания Протасевича в 2021 году и последовавших санкций против авиакомпании «Белавиа» было создано множество домыслов.
3 мая Белорусский суд приговорил Романа Протасевича к восьми годам колонии. В конце апреля, обращаясь к суду с последним словом, Протасевич попросил назначить ему «справедливое наказание, не связанное с лишением свободы».