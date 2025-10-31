Захарова прокомментировала признание Протасевича о службе в разведке Белоруссии

Ранее Протасевич подтвердил, что сотрудничает с белорусской разведкой. До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Витебскую область заявил, что Роман Протасевич, ранее считавшийся оппозиционером, является сотрудником белорусской разведки. По словам главы государства, вокруг задержания Протасевича в 2021 году и последовавших санкций против авиакомпании «Белавиа» было создано множество домыслов.