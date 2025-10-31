Серебро и бронзу завоевали белорусские команды на чемпионатах мира по пожарно-спасательному спорту

Белорусские сборные в каждом состязании стремились к победе и выкладывались на максимум. По итогам соревнования женская команда завоевала серебро, а мужская в общекомандном зачете заняла третье место. Гимн Беларуси звучал не раз, сопровождая триумфы наших спортсменов, чья самоотдача, сила и воля к победе стали примером для многих начинающих спортсменов со всего мира.