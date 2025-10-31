31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Серебро и бронзу завоевали белорусские команды на чемпионатах мира по пожарно-спасательному спорту. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
В столице Саудовской Аравии завершился XX Чемпионат мира среди мужчин и XI Чемпионат мира среди женщин по пожарно-спасательному спорту.
Состязания длились четыре дня. Все эти дни были наполнены борьбой, отточенным мастерством и несгибаемой силой духа спасателей из разных стран.
Белорусские сборные в каждом состязании стремились к победе и выкладывались на максимум. По итогам соревнования женская команда завоевала серебро, а мужская в общекомандном зачете заняла третье место. Гимн Беларуси звучал не раз, сопровождая триумфы наших спортсменов, чья самоотдача, сила и воля к победе стали примером для многих начинающих спортсменов со всего мира.
Как отметили в МЧС, чемпионаты мира по пожарно-спасательному спорту — это не просто соревнования. Это международная арена, где рождаются профессиональные связи, обмениваются опытом и демонстрируется высочайший уровень подготовки спасателей. -0-
Фото МЧС.