Пострадавшие работники «Беларуськалия» переведены на лечение в Минск

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пострадавшие работники «Беларуськалия» переведены на лечение в Минск, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Специалисты локализовали последствия происшествия в ОАО «Беларуськалий».

В Солигорской ЦРБ проведены консилиумы по определению методик ведения каждого из четырех пострадавших.

Консилиумы проведены с участием специалистов республиканского и областного уровней. Было принято решение о переводе всех четырех пациентов — молодой женщины и трех мужчин — в БСМП города Минска.

До начала транспортировки двум пациентам врачи Солигорской ЦРБ совместно с республиканскими специалистами провели необходимые оперативные вмешательства.

«После проведения необходимой подготовки и стабилизации состояния все четверо пострадавших на реанимобилях Минской областной больницы в сопровождении сотрудников ГАИ перевезены на госпитализацию в Республиканский ожоговый центр и нейрореанимацию Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Минска», — сообщили в пресс-службе. -0-

