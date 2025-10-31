31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пострадавшие работники «Беларуськалия» переведены на лечение в Минск, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.
Специалисты локализовали последствия происшествия в ОАО «Беларуськалий».
В Солигорской ЦРБ проведены консилиумы по определению методик ведения каждого из четырех пострадавших.
Консилиумы проведены с участием специалистов республиканского и областного уровней. Было принято решение о переводе всех четырех пациентов — молодой женщины и трех мужчин — в БСМП города Минска.
До начала транспортировки двум пациентам врачи Солигорской ЦРБ совместно с республиканскими специалистами провели необходимые оперативные вмешательства.
«После проведения необходимой подготовки и стабилизации состояния все четверо пострадавших на реанимобилях Минской областной больницы в сопровождении сотрудников ГАИ перевезены на госпитализацию в Республиканский ожоговый центр и нейрореанимацию Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Минска», — сообщили в пресс-службе. -0-
Читайте также:
Четыре работника «Беларуськалия» пострадали при разрыве пустой емкости из-под соляной кислоты Следователи разбираются в обстоятельствах ЧП на «Беларуськалии» «Беларуськалий»: Солигорск не попадает в зону химического заражения при выбросе соляной кислоты МЧС: превышение допустимой концентрации паров вредных веществ на «Беларуськалии» не зафиксировано.