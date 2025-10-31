Пострадавшие работники «Беларуськалия» переведены на лечение в Минск

Четыре работника «Беларуськалия» пострадали при разрыве пустой емкости из-под соляной кислоты Следователи разбираются в обстоятельствах ЧП на «Беларуськалии» «Беларуськалий»: Солигорск не попадает в зону химического заражения при выбросе соляной кислоты МЧС: превышение допустимой концентрации паров вредных веществ на «Беларуськалии» не зафиксировано.