Тренер челябинского «Трактора» оценил игру команды в матче против «Барыса»

Главного тренера челябинского хоккейного клуба «Трактор» Бенуа Гру порадовала игра команды в матче против казахстанского «Барыса». Об этом говорится на официальном сайте клуба. Наставник отметил, что все хоккеисты старались на площадке, несмотря на изменение характера игры после крупного счета.