Сенаторы провели в Сарове заседание, посвященное обороноспособности России

Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности провел выездное заседание в Сарове, посвященное развитию фундаментальной науки и ее роли в укреплении обороноспособности России. Об этом рассказал на своей странице «ВКонтакте» сенатор от Свердловской области Виктор Шептий.