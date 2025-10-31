Курганские хоккеисты «Зауралья» разгромили «Торпедо-Горький»

Счет в матче был открыт уже на 23-й секунде, когда Кирилл Васильев реализовал большинство. Вскоре Серафим Низовцев удвоил преимущество хозяев. Нижегородцы смогли отыграть одну шайбу усилиями Романа Опалева, но под конец первого периода Александр Шикун восстановил разницу в два гола, сделав счет 3:1. В финальной двадцатиминутке шайба Романа Говоркова не была засчитана из-за положения «вне игры».