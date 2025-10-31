Мост между проспектом Независимости и улицей Московской откроют ночью 1 ноября

Путевопровод в центре Минска, который ведет с проспекта Независимости на улицу Московская, откроют в ночь на 1 ноября, пишет агентство «Минск-Новости».
Мост с оживленным движением в центре Минска закрыли на ремонт в феврале 2025 года. Директор «Гордорстроя» Сергей Панев рассказал, что для проведения работ были очень сжатые сроки, поэтому их организовали в круглосуточном режиме. В результате ремонт путепровода удалось сделать за девять месяцев.
