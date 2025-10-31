Ричмонд
Мост между проспектом Независимости и улицей Московской откроют ночью 1 ноября

Мост в центре Минска откроют в ночь на 1 ноября.

Источник: Комсомольская правда

Путевопровод в центре Минска, который ведет с проспекта Независимости на улицу Московская, откроют в ночь на 1 ноября, пишет агентство «Минск-Новости».

Мост с оживленным движением в центре Минска закрыли на ремонт в феврале 2025 года. Директор «Гордорстроя» Сергей Панев рассказал, что для проведения работ были очень сжатые сроки, поэтому их организовали в круглосуточном режиме. В результате ремонт путепровода удалось сделать за девять месяцев.

Еще мы рассказывали, что можно и нельзя делать на Дмитриевскую Родительскую субботу 1 ноября, которую называют Дедовой.

Кроме того, Беларусбанк объявил о новых ограничениях на снятие наличных с карт с ноября 2025.

Также мы собрали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2025: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.