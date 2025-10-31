В городе ЯНАО открылась новая набережная. Фото

«Стильно, современно и комфортно, так выглядит новое общественное пространство, которое появилось вокруг озера Безымянного. Сегодня состоялось его торжественное открытие. Новая набережная украсила город и стала новым центром притяжения», — сообщается в telegram-канале мэрии города.