В городе ЯНАО открылась новая набережная. Фото

В Ноябрьске (ЯНАО) 31 октября состоялось торжественное открытие набережной на озере Безымянном. О новом общественном пространстве сообщили власти города в соцсети.

Новое пространство открыто к юбилею Ноябрьска.

«Стильно, современно и комфортно, так выглядит новое общественное пространство, которое появилось вокруг озера Безымянного. Сегодня состоялось его торжественное открытие. Новая набережная украсила город и стала новым центром притяжения», — сообщается в telegram-канале мэрии города.

Здесь расположились многофункциональные и спортивные площадки, смотровая башня и много другое. Открытие набережной приурочено к 50-летнему юбилею города.

