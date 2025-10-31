Передали корм и амуницию «хвостикам» из Белогорья

31 октября волонтеры из Москвы отправили в Белгородскую область более 18 тонн кормов и лекарств для бездомных животных. Корреспондент «Вечерней Москвы» выяснила, что еще вошло в ценный груз.
Акция помощи была организована ресурсным центром «Мосволонтер» и приютом Региональной общественной организации (РОО) защиты животных «РусДог», на попечении которых уже находятся собаки, эвакуированные из районов, где велись боевые действия.
Основную часть гуманитарного груза составляют сухие и влажные корма для животных, а также крупы: рис, гречка и пшено. Помимо этого, в Белгородскую область будут доставлены абсорбирующие пеленки, наполнители для кошачьих туалетов, хозяйственные принадлежности и медикаменты для ветеринарной помощи. Также в состав груза вошли предметы амуниции: ошейники, шлейки и поводки, часть которых была изготовлена москвичами на мастер-классах в рамках проекта «Время добра».
— Волонтеры Москвы отправили в Белгородскую область более 18 тонн помощи для бездомных животных. Приют «Причал» — это наша подшефная организация в Белгородской области. Мы уже не первый раз передаем туда корм, игрушки и лекарства. Это приют, который принимает на передержку животных, привезенных с новых территорий участниками СВО и жителями, — отметил директор ресурсного центра «Мосволонтер» Александр Левит.
Благодаря этому грузу помощь получат около трех тысяч животных, находящихся под опекой различных общественных организаций. Поддержка будет направлена в белгородский центр помощи животным «Причал», сотрудники которого распределят полученные предметы, корм, лекарства и амуницию между приютом и зооволонтерами, осуществляющими уход за кошками и собаками.
— Животные сейчас очень нуждаются в корме, медикаментах, потому что многие приюты подверглись обстрелу и некоторые волонтеры были вынуждены забрать собак и кошек к себе домой, — объясняет председатель РОО защиты животных «РусДог» Мария Белоусенко. — Я думаю, что вскоре мы заберем нескольких подопечных к себе в центр и уже здесь будем искать им новый дом после того, как они пройдут определенную социализацию.
Помощь собирали всем миром в специальные боксы волонтерских центров «Доброе место».
КСТАТИ.
В Региональной общественной организации защиты животных «РусДог» можно найти себе друга, которого волонтеры привезли из зоны проведения спецоперации. Для этого необходимо приехать в центр и познакомиться, провести с ним некоторое время, а также выслушать все советы кураторов. Помимо этого, любой желающий может стать волонтером и выгуливать подопечных.