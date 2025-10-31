Передали корм и амуницию «хвостикам» из Белогорья

— Животные сейчас очень нуждаются в корме, медикаментах, потому что многие приюты подверглись обстрелу и некоторые волонтеры были вынуждены забрать собак и кошек к себе домой, — объясняет председатель РОО защиты животных «РусДог» Мария Белоусенко. — Я думаю, что вскоре мы заберем нескольких подопечных к себе в центр и уже здесь будем искать им новый дом после того, как они пройдут определенную социализацию.