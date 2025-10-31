В Кыргызстане нашли артефакт древних тюрков в виде изваяния «трёхрогой» женщины

«Археологи НОЦ алтаистики и тюркологии “Большой Алтай” Алтайского государственного университета обнаружили и приступили к изучению ранее неизвестного каменного изваяния с выбитым изображением женского облика с трёхрогим головным убором, характерным для раннетюркского времени», — говорится в сообщении.
Артефакт нашли в урочище Боромбай Чуйской области. По мнению учёных, изваяние выполнено с большим мастерством и представляет собой большую ценность для изучения истории древних народов.
Ранее Life.ru сообщал, что археологи обнаружили редкий мерянский топор X века во время раскопок под Ростовом Великим. Экспедиция музея-заповедника и Института истории материальной культуры РАН проводила исследования вблизи села Шулец, изучая древнее поселение X-XIII веков и могильник. Было обнаружено несколько десятков предметов из железа и меди, в том числе железный топор с вытянутым узким лезвием размерами 12×6,6 см и весом 550 г.
