В Кыргызстане нашли артефакт древних тюрков в виде изваяния «трёхрогой» женщины

Ранее Life.ru сообщал, что археологи обнаружили редкий мерянский топор X века во время раскопок под Ростовом Великим. Экспедиция музея-заповедника и Института истории материальной культуры РАН проводила исследования вблизи села Шулец, изучая древнее поселение X-XIII веков и могильник. Было обнаружено несколько десятков предметов из железа и меди, в том числе железный топор с вытянутым узким лезвием размерами 12×6,6 см и весом 550 г.