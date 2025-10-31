Медиум рассказала, как распознать попытку умерших близких выйти на связь

Духи умерших родственников часто используют электричество для проявления своего присутствия. Об этом рассказала известный британский медиум Ти Джей Хиггс.
По ее словам, другими верными знаками из загробного мира могут быть внезапно распустившиеся в неподходящий для этого сезон розы, появление лебедя или малиновки, а также запахи духов или сигарет, которыми пользовался скончавшийся родственник.
— Правда в том, что мы постоянно окружены загробной жизнью и регулярно получаем знаки — если только мы решим их увидеть, — отметила предсказательница.
В качестве одного из доказательств она привела случай со своим «умным» дверным звонком. По ее словам, на протяжении нескольких лет в годовщину смерти одного из близких ровно в 5 утра раздается звонок, а затем — сильный стук в дверь. При этом камера никого не фиксирует, а собаки, обычно лающие из-за любого шороха, в этот момент молчат, передает Daily Mail.
