Канадские учёные выяснили, почему рабочие пчёлы свергают матку в улье

Ранее исследование Неаполитанского университета имени Фредерико II, продемонстрировало способность домашних собак распознавать человеческий страх через обоняние. В ходе эксперимента учёные собирали образцы пота добровольцев, просматривавших эмоциогенные видео, и предъявляли их собакам. При контакте с образцами, собранными во время переживания страха, у животных наблюдались физиологические и поведенческие изменения.