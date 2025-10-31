Продолжается работа обучающей программы «Герои СВОего времени. Смоленск»

К стажировке в Министерстве лесного хозяйства и охраны животного мира Смоленской области приступил Владимир Фараонов. Вместе с наставником — заместителем министра Евгением Смоляковым он, после изучения структуры ведомства, уже задачи участвует в мероприятиях по охране объектов животного мира и среды их обитания.