Продолжается работа обучающей программы «Герои СВОего времени. Смоленск»

В первый поток вошли 26 человек. Из них 13 уже приступили к обучению, остальные присоединятся после завершения военной службы.
За каждым из слушателей закреплён наставник, который помогает погрузиться в специфику работы ведомства и раскрыть управленческие навыки.
К стажировке в Министерстве лесного хозяйства и охраны животного мира Смоленской области приступил Владимир Фараонов. Вместе с наставником — заместителем министра Евгением Смоляковым он, после изучения структуры ведомства, уже задачи участвует в мероприятиях по охране объектов животного мира и среды их обитания.
Единственная девушка первого потока Екатерина Ермачкова начала стажировку в Министерстве социального развития Смоленской области. После знакомства с системой социальной поддержки семей и детей, она , под руководством директора департамента правового обеспечения, кадровой работы и контрольной деятельности Министерства Юлии Клюевой, приступит к работе над своим собственным социальным проектом, направленным на поддержку семей, воспитывающих детей с особенностями здоровья.
Стажировку также проходит Андрей Боедов. Он обучается работе в Министерстве культуры и туризма Смоленской области под руководством наставника — первого заместителя министра Ольги Романенковой, участвуя в рабочих встречах по развитию культурных инициатив и развитию туристического потенциала региона.
«Выпуск первого набора запланирован на июнь 2026 года. Знания и опыт, полученные в рамках программы, участники будут применять для реализации государственных и общественных проектов в регионе», — подчеркнул в своём Телеграм- канале губернатор Смоленской области Василий Анохин.