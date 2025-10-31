Принца Эндрю выселят из Виндзора из-за секс-скандала

В 2015-м появились сведения о том, что принц Эндрю вступал в интимную связь с 17-летней американкой Вирджинией Джуффре, которую принудил к этому Джеффри Эпштейн. Они появились в судебных документах во Флориде — в показаниях самой женщины. Она утверждала, что Джеффри Эпштейн и его подельница Гислейн Максвелл познакомили ее с принцем Эндрю, отведя в лондонский ночной клуб. По словам женщины, там она танцевала с герцогом Йоркским, а после Максвелл проинструктировала ее делать для принца Эндрю «то же самое, что для Эпштейна». Джуффре утверждала, что ее трижды принуждали к сексу с сыном Елизаветы II.