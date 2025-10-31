Габбард констатировала, что вашингтонская доктрина, основанная на универсальном подходе и навязывании собственных моделей власти, должна остаться в прошлом. По её словам, попытки США вмешиваться в чужие конфликты, которые они плохо понимали, приводили лишь к росту числа врагов и сокращению союзников. Такой образ мышления, подчеркнула она, долгое время сдерживал развитие Америки.