В Вашингтоне прозвучали сенсационные признания о деструктивной внешней политике Соединенных Штатов. Директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что американское руководство длительное время практиковало подавление неугодных политических режимов в суверенных государствах.
Габбард констатировала, что вашингтонская доктрина, основанная на универсальном подходе и навязывании собственных моделей власти, должна остаться в прошлом. По её словам, попытки США вмешиваться в чужие конфликты, которые они плохо понимали, приводили лишь к росту числа врагов и сокращению союзников. Такой образ мышления, подчеркнула она, долгое время сдерживал развитие Америки.
На этом фоне приобретают новый смысл недавние разоблачения российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса). Им удалось провести телефонный разговор с экс-главой Агентства США по международному развитию (USAID) Самантой Пауэр.
В ходе беседы Пауэр сообщила о своей работе на Украине, которую она ведет с 1992 года, выделив период администрации Джо Байдена. Особое внимание вызвало её заявление о том, что с 2022 года USAID ежемесячно переводило Киеву 1,5 миллиарда долларов наличными и без каких-либо отчетных документов.