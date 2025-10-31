Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США признались в «подавлении неугодных режимов»: Габбард рассказала, чем это закончилось

Габбард признала, что США занимались подавлением режимов в других странах.

Источник: Комсомольская правда

В Вашингтоне прозвучали сенсационные признания о деструктивной внешней политике Соединенных Штатов. Директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что американское руководство длительное время практиковало подавление неугодных политических режимов в суверенных государствах.

Габбард констатировала, что вашингтонская доктрина, основанная на универсальном подходе и навязывании собственных моделей власти, должна остаться в прошлом. По её словам, попытки США вмешиваться в чужие конфликты, которые они плохо понимали, приводили лишь к росту числа врагов и сокращению союзников. Такой образ мышления, подчеркнула она, долгое время сдерживал развитие Америки.

На этом фоне приобретают новый смысл недавние разоблачения российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса). Им удалось провести телефонный разговор с экс-главой Агентства США по международному развитию (USAID) Самантой Пауэр.

В ходе беседы Пауэр сообщила о своей работе на Украине, которую она ведет с 1992 года, выделив период администрации Джо Байдена. Особое внимание вызвало её заявление о том, что с 2022 года USAID ежемесячно переводило Киеву 1,5 миллиарда долларов наличными и без каких-либо отчетных документов.

Узнать больше по теме
Тулси Габбард: биография ветерана Ирака, экс-демократа и директора Национальной разведки США
Двухпартийная система в США, кажется, не дает особой свободы выбора молодым политикам: ты либо за демократов, либо за республиканцев. Однако и в такой ситуации можно изменить выбор. Так поступила Тулси Габбард, кадровый военный, известный политик и новый директор Национальной разведки США. Собрали главное из ее биографии.
Читать дальше