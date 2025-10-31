Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минюст РФ внес четыре организации в список нежелательных

Минюст внес в список нежелательных организаций Truth Hounds.

Источник: Аргументы и факты

Минюст РФ внес International Center for Jounalists* («Международный центр для журналистов») и Ideas for Change* («Идеи для перемен») в список организаций, деятельность которых нежелательна в РФ, сказано на сайте ведомства.

Кроме того, Минюст добавил в соответствующий перечень Truth Hounds* («Трус Хаундс») и JX Fund gGmbH* («Европейский фонд журналистики в изгнании»).

Решение о признании организаций нежелательными принимает Генпрокуратура. В перечне решение ведомства о признании Truth Hounds нежелательной датировано 16 октября, остальных организаций — 17 октября.

Ранее сообщалось, что американскую организацию Human Rights Funders Network* и британский Royal United Services Institute for Defence and Security Studies* внесли в перечень нежелательных в РФ.

* Организации, деятельность которых признана нежелательной в России.