Минюст РФ внес четыре организации в список нежелательных

Минюст РФ внес International Center for Jounalists* («Международный центр для журналистов») и Ideas for Change* («Идеи для перемен») в список организаций, деятельность которых нежелательна в РФ, сказано на сайте ведомства.
Кроме того, Минюст добавил в соответствующий перечень Truth Hounds* («Трус Хаундс») и JX Fund gGmbH* («Европейский фонд журналистики в изгнании»).
Решение о признании организаций нежелательными принимает Генпрокуратура. В перечне решение ведомства о признании Truth Hounds нежелательной датировано 16 октября, остальных организаций — 17 октября.
Ранее сообщалось, что американскую организацию Human Rights Funders Network* и британский Royal United Services Institute for Defence and Security Studies* внесли в перечень нежелательных в РФ.
* Организации, деятельность которых признана нежелательной в России.