Звезда шоу «Голос» Влада Ахундова погибла в жутком ДТП: в её авто в бешенной скорости влетел юный лихач

Звезда шоу «Голос» Влада Ахундова погибла в ДТП в Азербайджане.

Источник: Комсомольская правда

Ночью в бакинском районе Сабаил произошло смертельное ДТП. Погибла 37-летняя Влада Ахундова, известная публике как участница шоу «Голос Азербайджана». По данным издания Qafqazinfo, певица находилась в припаркованной Toyota, когда в нее на огромной скорости врезался автомобиль Hyundai.

По предварительной информации, виновником аварии является 22-летний Сейфулла Мехтизаде, находившийся за рулем Hyundai. Его пассажирка, 28-летняя Бахар Меджидова, была госпитализирована с травмами средней тяжести. Влада Ахундова, не выжившая после мощного столкновения, скончалась до приезда медиков. По данному инциденту уже возбуждено уголовное дело.

Творческий путь Ахундовой был ярким: она не только дошла до этапа поединков в «Голосе Азербайджана», но и участвовала в национальном отборе на «Евровидение». Кроме того, певица добилась звания суперфиналистки международного проекта «Большая сцена».

Как стало известно ранее, в Лондоне на 73-м году жизни скончался Набил Шабан, известный актер. По информации портала IMDb, причиной его смерти стало тяжелое наследственное заболевание — несовершенный остеогенез, которое приводит к хрупкости костей.