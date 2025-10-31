Звезда шоу «Голос» Влада Ахундова погибла в жутком ДТП: в её авто в бешенной скорости влетел юный лихач

Ночью в бакинском районе Сабаил произошло смертельное ДТП. Погибла 37-летняя Влада Ахундова, известная публике как участница шоу «Голос Азербайджана». По данным издания Qafqazinfo, певица находилась в припаркованной Toyota, когда в нее на огромной скорости врезался автомобиль Hyundai.
По предварительной информации, виновником аварии является 22-летний Сейфулла Мехтизаде, находившийся за рулем Hyundai. Его пассажирка, 28-летняя Бахар Меджидова, была госпитализирована с травмами средней тяжести. Влада Ахундова, не выжившая после мощного столкновения, скончалась до приезда медиков. По данному инциденту уже возбуждено уголовное дело.
Творческий путь Ахундовой был ярким: она не только дошла до этапа поединков в «Голосе Азербайджана», но и участвовала в национальном отборе на «Евровидение». Кроме того, певица добилась звания суперфиналистки международного проекта «Большая сцена».
