«Загнали себя в угол». Эксперт о том, почему мир в Украине — это поражение Евросоюза

Отвечая на вопрос о реакции на заявление Александра Лукашенко после встречи с Владимиром Путиным о наличии хороших предложений по урегулированию украинского конфликта, эксперт заметил: «Не приходится удивляться реакции Зеленского и Европейского союза. Для первого это в прямом смысле острый нож, потому что он и вся его команда освоили великолепно технологию переработки крови украинцев в цифры на своих счетах в западных банках. И отказываться от этой технологии они не намерены, — отметил Игорь Шишкин. — Как он сказала Туску, они готовы хоть три года воевать, проливать кровь. За это время их счета геометрически увеличатся. Свою семью он вывез в Израиль, по-моему, в первый же день конфликта. Думаю, остальные из его окружения сделали тоже самое».