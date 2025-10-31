«Загнали себя в угол». Эксперт о том, почему мир в Украине — это поражение Евросоюза

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мир в Украине будет означать поражение для Европейского союза. Об этом в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА сказал эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин.
Рассуждая на тему поиска компромиссов между США и Россией, Игорь Шишкин отметил большую роль лидеров Союзного государства. «Это исключительная ответственность первых лиц государств, и они должны принять решение, как выйти из этой ситуации. Тот же Хрущев не устраивал дебаты на телевидении и не привлекал тучу политологов, не проводил дискуссий о том, что нужно сделать, чтобы США убрали свои ракеты из Турции и Италии (во время Карибского кризиса. — Прим. БЕЛТА). Это решало небольшое число людей, обладающее всей полнотой информации и власти. И они нашли на тот момент единственно правильное и возможное решение, которое обеспечило мир и нашей стране, и США, и всему миру», — сказал он.
Отвечая на вопрос о реакции на заявление Александра Лукашенко после встречи с Владимиром Путиным о наличии хороших предложений по урегулированию украинского конфликта, эксперт заметил: «Не приходится удивляться реакции Зеленского и Европейского союза. Для первого это в прямом смысле острый нож, потому что он и вся его команда освоили великолепно технологию переработки крови украинцев в цифры на своих счетах в западных банках. И отказываться от этой технологии они не намерены, — отметил Игорь Шишкин. — Как он сказала Туску, они готовы хоть три года воевать, проливать кровь. За это время их счета геометрически увеличатся. Свою семью он вывез в Израиль, по-моему, в первый же день конфликта. Думаю, остальные из его окружения сделали тоже самое».
«Европейский же союз, ввязавшись в гибридную войну против России, загнал себя в угол: или крах России, или крах ЕС. Поэтому европейцы воспринимают любое окончание боевых действий в Украине, в том числе и компромисс, который ставит безопасность России в зависимость от Вашингтона, но не в зависимость от них, как свое стратегическое поражение. Именно поэтому они так реагируют», — сказал эксперт.
«А Вашингтон пока старается выкрутить руки, постоянно наращивая угрозы. Уже от слов перешли к делу, уже санкции Трамп ввел серьезные. Поэтому говорить о том, что это война Байдена, а не Трампа, уже нельзя. И здесь с ними договориться можно, но только в том случае, если будет угроза их безопасности. Не стратегическая, как сейчас, а реальная угроза жизненным интересам США в том или ином регионе, которая не предполагает стратегического ответа. Та угроза, которая ставит их думать, как ответить на эту угрозу, чтобы самим не спровоцировать третью мировую войну», — сказал Игорь Шишкин. -0-