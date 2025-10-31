ИКИ РАН: Фрагменты замеченного над Москвой метеорита упали в районе трассы М-11

По данным исследователей, небесное тело вошло в земную атмосферу со скоростью около 35 километров в секунду под углом около 14 градусов к поверхности и стало видимым приблизительно в 06:32 на высоте около 150 километров в окрестностях города Тотьма Вологодской области. Ученые уточнили, что метеорит разрушился на высоте около 32 километров, после чего его фрагменты упали вдоль траектории движения небесного тела в четырехугольнике, который образовали населенные пункты Боровичи, Вышний Волочок, Максатиха и Пестово.