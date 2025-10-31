ИКИ РАН: Фрагменты замеченного над Москвой метеорита упали в районе трассы М-11

Обломки метеорита, который заметили в небе над Москвой 27 октября, упали вблизи населенных пунктов Боровичи, Максатиха, Пестово, Удомля, а также могли долететь до трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург. Об этом в пятницу, 31 октября, сообщили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
По данным исследователей, небесное тело вошло в земную атмосферу со скоростью около 35 километров в секунду под углом около 14 градусов к поверхности и стало видимым приблизительно в 06:32 на высоте около 150 километров в окрестностях города Тотьма Вологодской области. Ученые уточнили, что метеорит разрушился на высоте около 32 километров, после чего его фрагменты упали вдоль траектории движения небесного тела в четырехугольнике, который образовали населенные пункты Боровичи, Вышний Волочок, Максатиха и Пестово.
— Место выпадения фрагментов выглядит исключительно неблагоприятно с точки зрения перспектив обнаружения остатков тела, содержит значительное число болот, озер и трудно доступных лесных массивов, хотя чисто статистически сохраняется возможность выпадения части фрагментов непосредственно вблизи или даже на территории расположенных в этих местах населенных пунктов, — говорится в сообщении.
При этом из-за металлической породы метеорита его обломки будет легче найти, передает Telegram-канал ИКИ РАН.
По словам руководителя Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергея Богачева, метеорит светился зеленоватым цветом из-за высокого содержания никеля и полностью сгорел в атмосфере.