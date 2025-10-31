Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сербия объявила 1 ноября днем траура по погибшим в Нови-Саде

В результате обрушения навеса на вокзале в Нови-Саде погибли 16 человек.

Источник: Аргументы и факты

Власти Сербии объявили 1 ноября днем траура по 16 гражданам, которые погибли при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде в 2024 году, сообщает пресс-служба правительства страны.

«Правительство республики Сербия приняло решение, которое провозглашает День траура в связи с годовщиной гибели граждан из-за обрушения конструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде и Днем траура назначает 1 ноября 2025 года», — сказано в публикации.

Согласно законодательству, флаги на учреждениях должны быть приспущены, а масс-медиа следует избегать развлекательного контента. Кроме того, учреждениям культуры предписано согласовать свои программы с трауром, а электронным и печатным СМИ сообщить о нем.