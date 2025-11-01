День народного единства-2025 в Петербурге. Полная программа празднования

4 ноября в России — День народного единства. Праздник, ставший выходным днем, ведет свою историю от освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году и тесно связан с Казанской иконой Божией Матери. В Санкт-Петербурге праздник отметят масштабно: фестивали, выставки, акции и концерты ждут петербуржцев и гостей города. Рассказываем, куда сходить, чтобы провести выходные максимально насыщенно. Отметим, что 3 ноября в России также состоится акция «Ночь искусств».