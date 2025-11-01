День народного единства-2025 в Петербурге. Полная программа празднования

4 ноября в России — День народного единства. Праздник, ставший выходным днем, ведет свою историю от освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году и тесно связан с Казанской иконой Божией Матери. В Санкт-Петербурге праздник отметят масштабно: фестивали, выставки, акции и концерты ждут петербуржцев и гостей города. Рассказываем, куда сходить, чтобы провести выходные максимально насыщенно. Отметим, что 3 ноября в России также состоится акция «Ночь искусств».
Выставка «День народного единства: биография праздника» (до 24 ноября).
Узнайте историю праздника через книжные издания и архивные документы XVII века. Центральный экспонат — труд историка Забелина о Смутном времени. Адрес: РНБ, пл. Островского, ⅓.
Выставка «Служение Отечеству. Подвиги через века» (до 25 ноября).
Более 20 картин от Союза художников, посвященных историческим личностям России. Визуальное путешествие по векам героизма и патриотизма. Адрес: ул. Некрасова, 60.
Музейное занятие «Вместе мы — Россия!» (1 ноября в 10:30 и 4 ноября в 13:00).
Интерактивное занятие для детей о государственных символах и единстве. В программе — мастер-класс по созданию медальона с гербом России. Адрес: Болотная ул., 13.
Концерт «Песни русской души» (1 ноября в 18:00).
В программе — народные песни из репертуара Руслановой и Зыкиной, сочинения петербургских композиторов и аутентичные тамбовские напевы. В исполнении ансамбля «Стиль-квартет» прозвучат известные мелодии, оживляющие образы русского наследия. Адрес: ул. Политехническая, 29, Белый зал.
Экскурсия «От сохи до орбиты» (2 ноября в 14:00).
Узнайте историю хлеба от древних времен до современных космических технологий. Побывайте на петербургской кухне XX века, узнайте о выпечке хлеба для космонавтов и сделайте фото в интерьерах особняка. Запись по тел.
Мастер-класс «Салют над Невой» (2 ноября в 15:00).
Освойте оригинальную технику рисования с использованием необычных материалов и методов нанесения краски. Создайте свой красочный шедевр, посвященный празднику, под руководством опытных ведущих. Требуется запись по тел.
Фестиваль «Чудо света» (с 2 по 4 ноября с 19:00 до 22:00).
Петропавловская крепость на три дня станет площадкой цифрового искусства. Увидьте впечатляющее шоу с 3D-мэппингом и лазерами, рассказывающее историю города. Световые инсталляции создадут уникальную атмосферу праздника. Адрес: Петропавловская крепость.
Концерт «Я лечу над Россией» (2 ноября в 15:00).
Ансамбль казачьей песни «Атаман» исполнит духовные песнопения и народные казачьи песни в сопровождении оркестра. В программе — произведения, отражающие великую историю русской земли через колоритное звучание народных инструментов. Адрес: г. Павловск, ул. Садовая, 20.
Экскурсия «Место веры изменить нельзя» (3 ноября в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00).
Узнайте о сакральных пространствах и культовых сооружениях традиционных религий России. Постоянную экспозицию дополняет выставка «Дербент. Городские этюды» о древнейшем городе, где разные религии соседствуют веками. Адрес: Музей истории религии, Почтамтская ул., 14.
Цикл мероприятий «Ночь искусств» (3 ноября с 16:00 до 20:00).
Лекции и концерты посвящены искусству периода Великой Отечественной войны. Узнайте, как музыка, поэзия и живопись объединяли людей и помогали сохранить веру в победу. Адрес: Стрельнинская ул., 11.
Всероссийская акция «Ночь искусств» в РОСФОТО (3 ноября с 17:00).
В 17:00 — кукольный спектакль «Петр Первый» о деяниях императора. В 18:00 — экскурсия по фотовыставке «Аскания-Нова» и прогулка по парадной лестнице с «Артефактом». Адрес: Большая Морская ул., 35.
«Ночь искусств» в Музее-усадьбе Державина (3 ноября в 19:00).
Экскурсия по выставке «Культурный иммунитет» связывает героические страницы истории России 1812, 1941−1945 годов и современности. Увидите уникальные реликвии бойцов, фотоработы и современное искусство. Продолжит программу дефиле «Русская роспись в женских костюмах» от модного дома «Джули Бум». Адрес: наб. реки Фонтанки, 118.
Хоровой фестиваль «Поем всем миром» (4 ноября в 10:00).
Коллективы представят программы с народными песнями и произведениями русских композиторов. Финалом станет совместный музыкальный экспромт всех участников. Адрес: клуб «Выборгская сторона», ул. Смолячкова, 13.
День бесплатного посещения Михайловского замка (4 ноября с 10:00 до 20:30).
Вы увидите роскошные интерьеры, покои императрицы и три выставки: Федора Васильева, Григория Гукасова и Алексея Пахомова. В программе — пейзажи русской природы, образы советского детства и важные эпизоды истории России. Адрес: Садовая ул., 2.
Детская экскурсия «Тяжело в учении — легко в походе!» (4 ноября в 11:00).
Узнайте, какие языки и науки знал Суворов, какие качества проявлял в бою. Дети попробуют овладеть мушкетом и совершат легендарный переход через Альпы! Адрес: Музей А. В. Суворова, ул. Кирочная, 43.
Тематическая экскурсия «Великая россиянка» (4 ноября в 14:00).
Знакомство с жизнью и деятельностью Екатерины Дашковой — выдающейся фигуры российской истории. Экскурсия проходит в стенах усадьбы княгини. Адрес: пр. Стачек, 45.
Концерт «Пою тебе, страна моя» (4 ноября в 14:00 и 17:00).
Симфонический оркестр «Северная Симфония», хор и солисты исполнят произведения Глиэра, Пахмутовой, Тухманова, Дунаевского и других композиторов. Адрес: Дом офицеров, Литейный пр., 20.
Музейное занятие «Когда мы едины?» (4 ноября в 13:35).
На примере исторических экспонатов участники обсудят, что объединяет людей: строительство БАМа, освоение космоса или подготовка к соревнованиям. Занятие поможет понять, как возникает единство общества. Адрес: Детский исторический музей, ул. Куйбышева, 2−4.
Кинопоказ «Государственные символы России. Герб России» (4 ноября в 15:00, 16:30, 18:00).
Научно-популярная трилогия расскажет о тысячелетней истории России через геральдическую преемственность. Фильмы посвящены истории герба, флага и гимна страны. Посещение по регистрации. Адрес: Государственная капелла, наб. реки Мойки, 20.
Концерт камерного хора BelCanto «Все начинается с любви» (4 ноября в 16:00).
В программе — песни советских композиторов, романсы и русские народные песни. Адрес: Музей-институт семьи Рерихов, 18-я лин. В. О., 1.
Музейное занятие «Медальерное искусство» (4 ноября в 16:00).
Узнайте историю отечественного медальерного искусства, увидите подлинные медали XVIII века и создайте собственную с изображением правителей суворовской эпохи. Адрес: Музей А. В. Суворова, ул. Кирочная, 43.
Концерт «Музыка Великой Победы» (4 ноября в 18:00).
Оркестр Морского корпуса исполнит известные и редкие песни из репертуара Орловой, Утесова и Бернеса. Прозвучат произведения Дунаевского, Богословского и других композиторов. Адрес: Белый зал Политехнического университета, ул. Политехническая, 29.
Концерт казачьего ансамбля «Атаман» (4 ноября в 18:00).
В программе — лирические и боевые казачьи песни, патриотические произведения современных авторов. Артисты исполнят казачьи трюки и танцы с шашками, нагайками и кнутом. Адрес: Театральный зал Гатчинского дворца (ГМЗ «Гатчина»).
Праздничный концерт «Музыка небес» (4 ноября в 19:00).
В программе — произведения Глинки, Чайковского, Рахманинова, русские народные и советские песни. Выступят оперные солисты Мариинского и Большого театров, лауреат Грэмми и камерный хор. Адрес: Большой зал СПбО РАН, Университетская наб., 5.