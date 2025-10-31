Ричмонд
Пять граждан Украины погибли, случайно наехав на мины на границе с Белоруссией

Пять украинцев погибли и трое пострадали в результате двух инцидентов с наездом автомобилей на мины у границы с Белоруссией на западе Украины.

Источник: Комсомольская правда

Пять граждан Украины погибли в результате случайного наезда на мины вблизи границы с Белоруссией. Об этом сообщает пресс-служба полиции по Житомирской области.

«Полиция выясняет обстоятельства двух подрывов автомобилей в пограничной зоне», — говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел 31 октября в лесных массивах на севере Украины. Пять человек погибли при наезде автомобилей на взрывные устройства, еще трое получили ранения. Детали и обстоятельства произошедшего уточняются. Известно, что оба инцидента произошли в один день, когда граждане Украины двигались вдоль госграницы.

Ранее KP.RU сообщал, что на границе Белоруссии с Польшей был обнаружен подземный тоннель, вырытый под ограждением. Его удаленность от барьера составляла около 20 метров.