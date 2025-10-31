Пять граждан Украины погибли, случайно наехав на мины на границе с Белоруссией

Пять граждан Украины погибли в результате случайного наезда на мины вблизи границы с Белоруссией. Об этом сообщает пресс-служба полиции по Житомирской области.
«Полиция выясняет обстоятельства двух подрывов автомобилей в пограничной зоне», — говорится в сообщении.
Отмечается, что инцидент произошел 31 октября в лесных массивах на севере Украины. Пять человек погибли при наезде автомобилей на взрывные устройства, еще трое получили ранения. Детали и обстоятельства произошедшего уточняются. Известно, что оба инцидента произошли в один день, когда граждане Украины двигались вдоль госграницы.
