Пять граждан Украины погибли, случайно наехав на мины на границе с Белоруссией

Отмечается, что инцидент произошел 31 октября в лесных массивах на севере Украины. Пять человек погибли при наезде автомобилей на взрывные устройства, еще трое получили ранения. Детали и обстоятельства произошедшего уточняются. Известно, что оба инцидента произошли в один день, когда граждане Украины двигались вдоль госграницы.