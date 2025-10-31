Органная музыка в сердце Гродненской области и старинная усадьба. Интерес туристов к региону растет

На днях представителям туристического бизнеса презентовали новые достопримечательности и маршруты Волковысского района. Вместе с ними к семинару «Ваўкавыск — уражанні ў падарунак», организованному Национальным агентством по туризму, присоединились и корреспонденты БЕЛТА. В этом году на туристической карте появилась новая локация — стали принимать гостей в бывшем имении Сегеней в деревне Краски. Усадьба с башней, увитой плющом, буквально «взорвала» социальные сети. Также городок на 40 тыс. жителей сегодня известен молочной и мясной продукцией. Привлекают путешественников и меловые карьеры, которые образно называют белорусскими Мальдивами.
Такой разный, но прекрасный орган.
Уже в ноябре туристам станет доступен новый маршрут «Органная музыка в сердце Гродненской области». Гостям предложат посетить костелы вместе с профессионалом, который продемонстрирует разницу звучания и волшебство сразу нескольких органов. В программу вошли три района: Новогрудский, Волковысский и Зельвенский. В числе точек маршрута — костелы в Новогрудке, Волпе, Мстибово, Волковыске, Кремянице.
Для участников семинара произведения исполнил новогрудский ксендз Павел. Эксперт в деталях объяснил принципы работы и рассказал, насколько важен не только сам орган, но и архитектура храма для лучшей акустики. По его словам, сегодня в Беларуси не готовят органистов в учебных заведениях. Тех, кто по-настоящему разбирается в теме, очень мало.
Представители турбизнеса побывали в трех костелах района. Первым принимал гостей агрогородок Волпа. Строительство костела святого Иоанна Крестителя датируется 1773 годом. Удивительная деталь — он сделан из дерева и дошел до наших дней в первозданном виде, считается самым большим деревянным храмом в стране. Директор Волковысского районного туристического информационного центра Егор Гиз уверен: подобные истории уникальны. В 90% случаев, когда экскурсовод рассказывает про изначально деревянные костелы, дальше обязательно последует момент его разрушения во время войны и в будущем — восстановление уже из других материалов.
Нынешний настоятель ксендз Олег за последние годы не только восстановил костел внутри, но и занялся его внешним обликом. Сюда за год приехало около 48 туристических групп.
Рассматриваем все мелкие детали алтаря. Почти все вокруг покрыто тонким слоем позолоты. Он требует восстановления как минимум раз в десять лет.
Если костелу в Волпе удалось уцелеть на волне исторических перипетий, то следующему на пути костелу святого Иоанна Крестителя в Мстибово повезло меньше.
«В 1943 году фашистские оккупанты расстреляли настоятеля храма вместе с 50 прихожанами. Ксендза заранее оповещали, что грядет большая опасность, однако он оставался в намоленном месте, где еще с конца ХV столетия стоял деревянный храм. На территории костела можно увидеть крест, который напоминает о страшных событиях», — рассказал Егор Гиз.
Снаружи костел — классический представитель неоготики. Внутри — очень просторный. Наверное, именно поэтому орган здесь звучит лучше всего — объемный звук заполняет пространство.
В целом регион славится красивыми храмами с богатой историей. Так, по пути группа проезжала костелы в Шиловичах и Гнезно. Кстати, в храме в Шиловичах живет сова, которая летает под куполом. «Было время, когда в костелах заводили сов, чтобы не было мышей. В других храмах они долго не задерживались и улетали, а в шиловичском сова осталась и живет там уже более четырех лет», — поделился Егор Гиз.
Прогулка по Волковыску.
Город с тысячелетней историей хоть и не может похвалиться обилием памятников архитектуры, но это одно из тех мест, куда стоит заглянуть путешественнику. В центре выстроились одно- и двухэтажные здания постройки начала прошлого века. По словам Егора Гиза, раньше в Волковыске жило большое количество евреев. С началом Великой Отечественной войны многие здания были уничтожены, еврейская диаспора практически полностью исчезла.
Сам Волковыск основан еще в 1005 году — пятый по древности город страны после Полоцка, Витебска, Турова и Заславля. Одна из трагических страниц истории — в местечке в 1812 году произошло крупное сражение с войсками Наполеона. На знаменитой Шведской горе были установлены орудия. Основной артиллерийский залп оказался неточным, удар пришелся на жилую часть города. Узнать больше о том периоде можно в местном музее, который носит имя русского полководца Петра Багратиона.
Этой осенью здесь провели областные «Дажынкi». Открываются кафе, развлекательные заведения. Гостям рекомендуют угоститься необычным кофе. Рецепт меняется от сезона к сезону. В осенне-зимний период в него добавляют ягоды. Участники семинара тоже попробовали напиток — вкус согревающий, кислый и, можно сказать, лечебный.
Также в Волковыске экскурсанты побывали в костеле святого Вацлава, который известен деревянными скульптурами, иконами «Святой Казимир» и «Рождение Христа», а главный алтарь — в виде Триумфальной арки. Здесь можно послушать орган.
Путешествия для каждого.
Представителям туриндустрии рассказали и об инклюзивной экскурсии «Летапіс Ваўкавыска». Ее особенность в том, что вся информация адаптирована для людей, имеющих ограниченные возможности по здоровью. В маршрут включили 13 точек. У каждой установили информационные таблички с использованием шрифта Брайля. Также размещены QR-коды. Активно используется адаптированный аудиогид.
Во время семинара упоминали и важность использования ясного языка в практике экскурсоводов. Специалист Центра эффективных коммуникаций и партнерства «Ясный мир» Алена Гадалова поделилась моментами из своей практики.
«При работе с людьми с инвалидностью, школьниками столкнулась с таким моментом, что часто сложность подачи материала вызывает отторжение вместо интереса. Можно говорить, что упрощение слова ведет к упрощению мысли. Но мы должны в первую очередь заинтересовать аудиторию. Хорошо, когда в речь вставлены литературные обороты, это красиво. Но когда они идут несколько часов подряд, аудитория может потерять нить повествования. Я призываю охватить как можно большее количество людей и заинтересовать их, сделать элементы туризма доступными для всех», — подчеркнула она.
При адаптации экскурсии на ясный язык есть несколько основных правил. «Необходимо соблюдать четкую хронологию. В ясном языке нельзя скакать по датам. Также, если мы упоминаем, к примеру, храм, то в течение экскурсии мы так его и называем — он не становится “церковью” и “культовым объектом”, — поделилась специалист. Она порекомендовала для сложных терминов к каждой экскурсии делать распечатанный когнитивный словарь.
Точка притяжения — Краски.
Раньше деревня Краски была умирающей. Теперь местечко преображается, старые дома обретают новых хозяев. Известны Краски благодаря родовому поместью Сегеней. Усадьбу 15 лет назад купил предприниматель Вадим Селихов. С тех пор началась долгая реставрация. Наконец, территорию открыли для гостей.
Новое название бывшего родового гнезда Сегеней — усадьба в Красках. Здесь можно остановиться на ночлег в двухэтажном флигеле и гостевом комплексе в скандинавском стиле, заказать аудиогид, попариться в бане. Владельцы предлагают дегустацию собственной продукции. Гостевые посещения без проживания возможны в выходные.
К весне в планах — открыть музей, который расскажет об истории места. «Усадьба уникальна своей тишиной. Люди приезжают, селятся в дома, потому что здесь особая аура. Вечерами гости остаются наедине с собой, чувствуют природу и энергию прошлого», — поделился Вадим Селихов.
Одно из развлечений — покрутить колесо и узнать свою судьбу. Мы тоже присоединились: кому-то из гостей выпало богатство, другим — венчание, третьим — загадочная метка «Путь».
Сегени — род волковысских помещиков, владевших этой землей с середины XIX века. Именно Сегени возвели в 1905 году готическую башню, присоединив ее к одному из деревянных строений. В советское время поместье было и детским санаторием, и лечебно-трудовым профилакторием.
Сохранил уникальность флоры парк — представлено более 30 видов деревьев. Владелец планирует дальше развивать эту территорию, предлагать новые услуги.
Импульс для сферы туризма.
Главный специалист сектора спорта и туризма Волковысского райисполкома Наталья Господарик рассказала, что в 2021 году Национальное агентство по туризму уже проводило в районе семинар. «Гвоздем» программы были меловые карьеры — белорусские Мальдивы. Год спустя там появилась смотровая площадка, с которой можно сделать атмосферные снимки и любоваться живописными видами. Город активно развивается и рад встречать новых гостей.
Заместитель начальника управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Татьяна Лидяева добавила, что Волковыск каждый год удивляет новыми объектами, которые привлекают туристов. Она выразила надежду, что усадьба в Красках еще больше подстегнет интерес к региону.
Фото Татьяны МАТУСЕВИЧ,
БЕЛТА. -0-