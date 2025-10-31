Органная музыка в сердце Гродненской области и старинная усадьба. Интерес туристов к региону растет

В целом регион славится красивыми храмами с богатой историей. Так, по пути группа проезжала костелы в Шиловичах и Гнезно. Кстати, в храме в Шиловичах живет сова, которая летает под куполом. «Было время, когда в костелах заводили сов, чтобы не было мышей. В других храмах они долго не задерживались и улетали, а в шиловичском сова осталась и живет там уже более четырех лет», — поделился Егор Гиз.