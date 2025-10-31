В Ростовской области вечером 31 октября объявили беспилотную опасность

Вечером в пятницу, 31 октября, в Ростовской области объявлена беспилотная опасность. Соответствующее оповещение поступило населению через официальное приложение донского управления МЧС России.
— В Ростовской области объявлена беспилотная опасность, — сообщили экстренные службы.
Жителям советуют покинуть улицы, спуститься в укрытия, подвалы или подземные паркинги и не подходить к окнам.
Напомним, минувшей ночью силы ПВО региона уничтожили и перехватили беспилотники в Мясниковском, Миллеровском и Чертковском районах. Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, атака прошла без пострадавших.
— Обошлось без последствий на земле. Люди не пострадали, — подчеркнул он.
