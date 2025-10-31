Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области вечером 31 октября объявили беспилотную опасность

Жителей Ростовской области призывают уйти с улиц и укрыться в безопасных местах.

Источник: Комсомольская правда

Вечером в пятницу, 31 октября, в Ростовской области объявлена беспилотная опасность. Соответствующее оповещение поступило населению через официальное приложение донского управления МЧС России.

— В Ростовской области объявлена беспилотная опасность, — сообщили экстренные службы.

Жителям советуют покинуть улицы, спуститься в укрытия, подвалы или подземные паркинги и не подходить к окнам.

Напомним, минувшей ночью силы ПВО региона уничтожили и перехватили беспилотники в Мясниковском, Миллеровском и Чертковском районах. Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, атака прошла без пострадавших.

— Обошлось без последствий на земле. Люди не пострадали, — подчеркнул он.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Читайте также.

В Ростовской области будут судить мужчину, угрожавшего убийством людям в машине.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше