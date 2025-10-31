Ричмонд
Всех пострадавших в ЧП на «Беларуськалии» перевели в минский ожоговый центр и нейрореанимацию

Все пострадавшие в ЧП на «Беларуськалии» переведены в Минск.

Источник: Комсомольская правда

Всех пострадавших в ЧП на «Беларуськалии» — молодая женщина и три мужчины — перевели в минский ожоговый центр и нейрореанимацию, сообщило Министерство здравоохранения республики.

Как ранее сообщалось, около 13.00 пятницы 31 октября в одном из цехов «Беларуськалия» случился разрыв на открытой площадке пустой емкости из-под соляной кислоты, но ударная волна повредила соседний резервуар с аналогичным содержимым.

Солигорская центральная райбольница провела консилиумы со специалистами республиканского и областного уровней. После этого всех пациентов было решено перевести в Больницу скорой медицинской помощи Минска. Речь про Республиканский ожоговый центр и нейрореанимацию.

Уточняется, что перед транспортировкой на реанимобилях Минской областной больницы в сопровождении ГАИ двум пациентам провели операции. Также была проведена вся необходимая подготовка и стабилизация.

Ранее МЧС и Минздрав сообщили про ЧП с четырьмя пострадавшими на предприятии «Беларуськалий»: «Разрыв пустой емкости из-под соляной кислоты». А СК раскрыл детали произошедшего. Еще МЧС сообщило, что превышения допустимой концентрации паров вредных веществ на «Беларуськалии» не зафиксировано.