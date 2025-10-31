Всех пострадавших в ЧП на «Беларуськалии» перевели в минский ожоговый центр и нейрореанимацию

Всех пострадавших в ЧП на «Беларуськалии» — молодая женщина и три мужчины — перевели в минский ожоговый центр и нейрореанимацию, сообщило Министерство здравоохранения республики.
Как ранее сообщалось, около 13.00 пятницы 31 октября в одном из цехов «Беларуськалия» случился разрыв на открытой площадке пустой емкости из-под соляной кислоты, но ударная волна повредила соседний резервуар с аналогичным содержимым.
Солигорская центральная райбольница провела консилиумы со специалистами республиканского и областного уровней. После этого всех пациентов было решено перевести в Больницу скорой медицинской помощи Минска. Речь про Республиканский ожоговый центр и нейрореанимацию.
Уточняется, что перед транспортировкой на реанимобилях Минской областной больницы в сопровождении ГАИ двум пациентам провели операции. Также была проведена вся необходимая подготовка и стабилизация.