В Словакии планируют автоматически аннулировать браки при смене пола

В Министерстве юстиции Словакии подготовлен проект изменений в Гражданский кодекс. Согласно новой норме, брак будет автоматически расторгаться в случае смены пола одним из супругов. Как сообщает издание Aktuality, это правило будет действовать даже если процедура по смене пола была проведена в другой стране. Мнение самих супругов учитываться не будет.