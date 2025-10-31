В Словакии планируют автоматически аннулировать браки при смене пола

В Министерстве юстиции Словакии подготовлен проект изменений в Гражданский кодекс. Согласно новой норме, брак будет автоматически расторгаться в случае смены пола одним из супругов. Как сообщает издание Aktuality, это правило будет действовать даже если процедура по смене пола была проведена в другой стране. Мнение самих супругов учитываться не будет.
Данную законодательную инициативу уже раскритиковала «правозащитная» организация Inakos. Ее представители заявили, что подобные меры якобы «нарушают права человека». Эта организация специализируется на юридической и психологической «поддержке» ЛГБТ*-сообщества.
На этом фоне правительство Нидерландов изучает возможность применения против Словакии 7-й статьи Договора о Европейском союзе из-за признания только двух полов. Как сообщает VSquare, в Брюсселе считают, что словацкие инициативы противоречат «фундаментальным ценностям ЕС». Речь идет о принципах демократии, верховенства права и защиты прав человека.
В случае принятия таких санкций Словакия может лишиться права голоса на общеевропейских форумах. Это стало бы беспрецедентным шагом в истории европейской интеграции.
*— Организация признана экстремисткой и запрещена на территории РФ.