В Эстонии продолжают обрывать последние связи с РФ себе во вред: с 2026 года вводится плата за «энергетическую независимость»

Чтобы добиться «энергетической независимости» от России, Эстония вводит специальный дополнительный платеж за электричество. Глава государственной энергокомпании Elering Калле Килк сообщил, что сбор начнет действовать с 2026 года.
Эстонский системный оператор Elering ввел новый тариф — плату за «балансирующую мощность» в 3,73 евро за мегаватт-час. Как передает ERR, этот сбор будет распространяться на всех участников рынка и вступит в силу с января 2026 года.
«Этот платеж можно назвать ценой энергетической независимости после выхода из системы, контролируемой Россией», — передает ERR.
Собранные средства направят на создание резервов, которые будут обеспечивать стабильность частоты в электросети.
