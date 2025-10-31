Ричмонд
В Эстонии продолжают обрывать последние связи с РФ себе во вред: с 2026 года вводится плата за «энергетическую независимость»

Эстония начнёт платить за энергозависимость от РФ с 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

Чтобы добиться «энергетической независимости» от России, Эстония вводит специальный дополнительный платеж за электричество. Глава государственной энергокомпании Elering Калле Килк сообщил, что сбор начнет действовать с 2026 года.

Эстонский системный оператор Elering ввел новый тариф — плату за «балансирующую мощность» в 3,73 евро за мегаватт-час. Как передает ERR, этот сбор будет распространяться на всех участников рынка и вступит в силу с января 2026 года.

«Этот платеж можно назвать ценой энергетической независимости после выхода из системы, контролируемой Россией», — передает ERR.

Собранные средства направят на создание резервов, которые будут обеспечивать стабильность частоты в электросети.

Ранее в эстонском приграничном регионе с Россией была введена в эксплуатацию новая радиолокационная станция. Параллельно в той же местности началось строительство еще одного военного объекта.