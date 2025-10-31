Bild: в автопроме Германии могут сократить около 200 тысяч рабочих мест

По мнению эксперта в области автопрома Фердинанда Дуденхоффера, главной причиной убытков германского производителя Mercedes-Benz является большое количество выходных пособий сотрудникам. Такая же ситуация наблюдается у Volkswagen: несмотря на убытки в третьем квартале, базовые подразделения и дочерняя марка Skoda показывают стабильность.