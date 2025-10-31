Bild: в автопроме Германии могут сократить около 200 тысяч рабочих мест

В автомобильной промышленности Германии могут сократить около 200 тысяч рабочих мест на фоне слабых квартальных показателей таких производителей, как Mercedes-Benz и Volkswagen, пишет Bild.
По мнению эксперта в области автопрома Фердинанда Дуденхоффера, главной причиной убытков германского производителя Mercedes-Benz является большое количество выходных пособий сотрудникам. Такая же ситуация наблюдается у Volkswagen: несмотря на убытки в третьем квартале, базовые подразделения и дочерняя марка Skoda показывают стабильность.
Фердинанд Дуденхоффер отметил, что актуальная экономическая ситуация делает производство в Германии убыточным. Он добавил, что Китай и страны ЕС привлекают компании низкими затратами на рабочую силу и электроэнергию.
«Если не предпринять решительных мер, в ближайшие 10 лет Германия может потерять порядка 200 тысяч рабочих мест у автопроизводителей, поставщиков и в машиностроении», — заявил Фердинанд Дуденхоффер.
В августе сообщалось, что за последний год автопромышленность ФРГ столкнулась с массовым сокращением рабочих мест — 51,5 тысячи сотрудников потеряли работу.