Wildberries заморозит комиссию для продавцов

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Wildberries замораживает размер комиссии для продавцов на полгода с 1 ноября — это касается всех моделей продаж, сообщили в пресс-службе маркетплейса.
«С 1 ноября Wildberries заморозит размер комиссии по всем моделям продаж. Видим текущую ситуацию и понимаем, насколько важны стабильность и прогнозируемость при взаимодействии наших продавцов с Wildberries. Поэтому мы решили зафиксировать комиссию за продажу товаров на текущем уровне на ближайшие 6 месяцев», — говорится в сообщении.
Последнее повышение комиссии за продажу товаров для продавцов на площадке было в конце октября.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса, размер комиссии на платформе зависит от разных факторов и может иметь разнонаправленную динамику. «В зависимости от категории и модели продаж размер комиссии может начинаться от 3% на экспресс-доставку силами продавца или от 10% по модели FBW, где маркетплейс берёт все логистические услуги на себя», — рассказали в Wildberries.
Ранее в октябре Ozon в Telegram-канале для продавцов сообщил о повышении платы за продажу — для большинства категорий она станет выше на 5% по сравнению со значениями от 27 октября. Позже об изменении тарифов на размещение товаров в своем Telegram-канале для продавцов рассказал «Яндекс. Маркет».