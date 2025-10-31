Ричмонд
В Березино нетрезвый мужчина похитил из церкви мощи святого Спиридона

Двое мужчин, будучи в состоянии алкогольного опьянения, захотели поправить свое материальное положение кощунственным способом.

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Березино нетрезвый мужчина похитил из церкви мощи святого Спиридона. О пропаже правоохранителям сообщила казначей храма Николая Чудотворца. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.

Двое мужчин, будучи в состоянии алкогольного опьянения, захотели поправить свое материальное положение кощунственным способом. Они решили похитить из храма святыню, почитаемую множеством христиан во всем мире, — ковчег с частицей мощей святого Спиридона Тримифунтского.

Правоохранители установили, что один из мужчин попросил у сотрудницы церкви деньги, но получил отказ. Тогда он совершил хищение святыни. Он планировал продать ее, а на вырученные средства приобрести очередную порцию спиртного.

Похитителя оперативно задержали, святыню вернули в церковь. По данному факту проводится проверка. -0-