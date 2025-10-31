Депутат ГД назвал фейком заявление СБУ об уничтожении «Орешника» на территории РФ

— Я думаю, это фейк, дезинформация и попытка Зеленского и его хунты удержаться у власти путем того, что Европа будет и дальше продолжать финансирование ВСУ. Вот и все, можно рассматривать только так, — объяснил Соболев.
Депутат подчеркнул, что украинский режим строит свою информационную политику на «принципах дезинформации, заложенных Геббельсом».
Ранее глава СБУ Василий Малюк* докладывал президенту Владимиру Зеленскому об успешной, по его словам, операции по ликвидации ракеты комплекса «Орешник» в 2023 году на российской территории, передает издание «Подъем».
Осенью 2024 года Россия нанесла точечный удар по заводу «Южмаш» в Днепропетровске баллистической ракетой «Орешник». Все об этой ракете — в материале «ВМ».
Помимо этого, в России завершились испытания крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник». В чем отличительные особенности этой ракеты, «Вечерняя Москва» разбиралась с экспертом.
*Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.