Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат ГД назвал фейком заявление СБУ об уничтожении «Орешника» на территории РФ

Заявление главы СБУ Василия Малюка* об успешном уничтожении украинскими силами российской ракеты «Орешник» на территории России является недостоверным. Такое мнение высказал член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.

Заявление главы СБУ Василия Малюка* об успешном уничтожении украинскими силами российской ракеты «Орешник» на территории России является недостоверным. Такое мнение высказал член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.

— Я думаю, это фейк, дезинформация и попытка Зеленского и его хунты удержаться у власти путем того, что Европа будет и дальше продолжать финансирование ВСУ. Вот и все, можно рассматривать только так, — объяснил Соболев.

Депутат подчеркнул, что украинский режим строит свою информационную политику на «принципах дезинформации, заложенных Геббельсом».

Ранее глава СБУ Василий Малюк* докладывал президенту Владимиру Зеленскому об успешной, по его словам, операции по ликвидации ракеты комплекса «Орешник» в 2023 году на российской территории, передает издание «Подъем».

Осенью 2024 года Россия нанесла точечный удар по заводу «Южмаш» в Днепропетровске баллистической ракетой «Орешник». Все об этой ракете — в материале «ВМ».

Помимо этого, в России завершились испытания крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник». В чем отличительные особенности этой ракеты, «Вечерняя Москва» разбиралась с экспертом.

*Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

Узнать больше по теме
Ракета «Буревестник»: уникальное оружие с ядерным двигателем на службе ВС РФ
Настоящий прорыв в российской военной технологии, ракета «Буревестник» сочетает неограниченную дальность и маневренность для обхода любых ПРО. Разработанная как ответ на глобальные угрозы, она сочетает черты стратегической бомбы и невидимого дрона. Собрали главную информацию о разработке российских ученых.
Читать дальше