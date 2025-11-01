«Барыс», не готовый к матчу в Челябинске, потерпел 15-е фиаско в КХЛ

— Мы оказались не готовы к этому матчу, — без обиняков признался американский форвард Майкл Веккьоне коллегам с официального интернет-ресурса КХЛ. — Очень медленно начали и пропустили три шайбы в первом периоде. Последние матчи складываются для нас одинаково. Из-за слабого начала сами себя закапываем в яму. А потом безуспешно пытаемся из нее выбраться.
С 32-летним нападающим, в свое время поигравшим в «Филадельфии Флайерз» и «Вашингтон Кэпиталз» поспорить трудно. Непросто и ответить на вопрос, почему это происходит? Когда команда пропускает уже на 17-й секунде матча, абсолютно безвольно проигрывает первый период 0:3, а в начале второго привозит себе гол в большинстве, на положительный исход рассчитывать сложно.
КХЛ-2025/26.
Восточная конференция. 31 октября.
ТРАКТОР (Челябинск, Россия) — БАРЫС (Астана, Казахстан) 6:3 (3:0, 1:1, 2:2).
Голы: Ливо (Григоренко, Дер-Аргучинцев) 00:17 (1:0), Рыков (Рыкманов, Агламзянов) 08:47 (2:0), Гросс (Ливо, Григоренко) 16:12-бол (3:0), Глотов 22:53-мен (4:0), Веккьоне (Уолш, Симонов) 26:52-бол (4:1), Масси (Уолш, Симонов) 40:31 (4:2), Жарков (Гросс, Глотов) 48:22 (5:2), Федосеев (Коршков, Горюнов-Рользигер) 51:34 (6:2), Томпсон (Бреус, Бекетаев) 56:55 (6:3).
Поиски своей игры в «Барысе», прямо скажем, затянулись. Серийные поражения, судя по всему, становятся нормой. Победы единичны, и в пользу улучшения ситуации явно не свидетельствуют.
Тренерский штаб практически в каждой игре тасует звенья, но оптимальные сочетания (за исключением первой четверки легионеров и примкнувшего к ним Семена Симонова) до сих пор в тумане. Вратари Андрей Шутов и Адам Шил, играющие по очереди, делают все, что могут, но оборона, по-прежнему, далека от совершенства.
Итоги предстоящей четырехматчевой домашней серии могут породить оргвыводы. Ситуацию нужно срочно исправлять. «Команда строится, мы работаем», — заявил после очередного, 15-го по счету, поражения российский рулевой «Барыса» Михаил Кравец. По его мнению, нужно немного подождать, и результаты придут.
В чемпионате КХЛ-2025/26 принимают участие 22 клуба из России, Беларуси, Казахстана и Китая. Турнир стартовал 5 сентября 2025 года и завершится не позднее 23 мая 2026 года финальной серией плей-офф.
На первом этапе команды из Восточной и Западной конференций проводят по 68 матчей. По итогам регулярного чемпионата определяется победитель — обладатель Кубка Континента имени Виктора Тихонова.
В плей-офф выйдут по восемь лучших команд конференций. Серии плей-офф (⅛, ¼, ½ и финал) играются до четырех побед. Победитель финальной серии получает главный трофей — Кубок Гагарина. Нынешний владелец приза, «Локомотив» из Ярославля, играет в Западной конференции.