«Барыс», не готовый к матчу в Челябинске, потерпел 15-е фиаско в КХЛ

— Мы оказались не готовы к этому матчу, — без обиняков признался американский форвард Майкл Веккьоне коллегам с официального интернет-ресурса КХЛ. — Очень медленно начали и пропустили три шайбы в первом периоде. Последние матчи складываются для нас одинаково. Из-за слабого начала сами себя закапываем в яму. А потом безуспешно пытаемся из нее выбраться.