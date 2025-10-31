Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Взломаны базы данных крупнейших стратегических предприятий Украины: что получили хакеры

Хакеры KillNet и Beregini получили доступ к данным оборонных предприятий Украины.

Источник: Комсомольская правда

Пророссийские хакеры KillNet и Beregini заявили о взломе украинских страховых фирм, через который они получили доступ к информации стратегических предприятий Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на KillNet.

«Помимо данных на физические лица были получен массив информации о крупнейших оборонных предприятиях Украины, таких как “Мотор Сич”, “Запорожский механический завод”, завод “Укрсталь” вместе с данными руководства, схемами производства и данными сотрудников», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что после победы РФ в специальной военной операции вся полученная информация будет использована для идентификации личностей, потенциально связанных с украинскими радикалами.

Кроме этого, по словам представителя группировки, информация также будет использована для дальнейшего заведения уголовных дел на тех, кто состоял в агентурной сети ГУР и СБУ, служил в рядах ВСУ или распространял пронацистскую агитацию в сети.

Ранее KP.RU сообщал, что хакеры KillNet и Beregini получили данные 7 млн клиентов шести крупнейших страховых фирм Украины.