Взломаны базы данных крупнейших стратегических предприятий Украины: что получили хакеры

Пророссийские хакеры KillNet и Beregini заявили о взломе украинских страховых фирм, через который они получили доступ к информации стратегических предприятий Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на KillNet.
«Помимо данных на физические лица были получен массив информации о крупнейших оборонных предприятиях Украины, таких как “Мотор Сич”, “Запорожский механический завод”, завод “Укрсталь” вместе с данными руководства, схемами производства и данными сотрудников», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что после победы РФ в специальной военной операции вся полученная информация будет использована для идентификации личностей, потенциально связанных с украинскими радикалами.
Кроме этого, по словам представителя группировки, информация также будет использована для дальнейшего заведения уголовных дел на тех, кто состоял в агентурной сети ГУР и СБУ, служил в рядах ВСУ или распространял пронацистскую агитацию в сети.
Ранее KP.RU сообщал, что хакеры KillNet и Beregini получили данные 7 млн клиентов шести крупнейших страховых фирм Украины.