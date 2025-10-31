Жители некоторых районов подмосковского Жуковского остались без света

В подмосковном Жуковском часть жителей осталась без электричества. Об этом сообщает агентство ТАСС.
«Подмосковный Жуковский частично остался без электроснабжения», — говорится в публикации.
Уточняется, что электроснабжение отключено во множестве домов на нескольких улицах. В числе пострадавших адресов — Туполева, Амет-Хан-Султана, Нижегородская, Серова, Калугина, Чкалова, Гарнаева, Комсомольская, Гринчика и Осипенко.
Кроме того, не работает уличное освещение — в некоторых районах наблюдаются перебои с электричеством.
Немногим ранее произошла схожая ситуация за пределами Москвы. В ночь на 31 октября произошло аварийное отключение электроснабжения. Так, без света и отопления временно остались тысячи жителей ЖК «Императорские Мытищи».