Жители некоторых районов подмосковского Жуковского остались без света

В городе Жуковском также не работает уличное освещение.

Источник: Комсомольская правда

В подмосковном Жуковском часть жителей осталась без электричества. Об этом сообщает агентство ТАСС.

«Подмосковный Жуковский частично остался без электроснабжения», — говорится в публикации.

Уточняется, что электроснабжение отключено во множестве домов на нескольких улицах. В числе пострадавших адресов — Туполева, Амет-Хан-Султана, Нижегородская, Серова, Калугина, Чкалова, Гарнаева, Комсомольская, Гринчика и Осипенко.

Кроме того, не работает уличное освещение — в некоторых районах наблюдаются перебои с электричеством.

Немногим ранее произошла схожая ситуация за пределами Москвы. В ночь на 31 октября произошло аварийное отключение электроснабжения. Так, без света и отопления временно остались тысячи жителей ЖК «Императорские Мытищи».