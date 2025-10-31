В Анапе с пермского владельца затонувшего танкера требуют сотни миллионов рублей

«Ответчиками в деле выступают пермские ООО “Каматрансойл” и “Кама шиппинг”, а также московское ЗАО “Волгатранснефть”. Помимо этого, истцы намерены привлечь к делу ФГУП “Роспромпорт”, Федеральное агентство водного и речного транспорта, а также ФГБУ “Администрация морских портов Азовского моря”. Размер исковых требований соответствует неполученной истцами прибыли», — написано в картотеке Арбитражного суда Москвы.