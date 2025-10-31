Ричмонд
В Анапе с пермского владельца затонувшего танкера требуют сотни миллионов рублей

В столичный арбитраж подан иск от девяти предпринимателей и организаций из Анапы. Заявители требуют взыскать с компаний, связанных с затонувшими танкерами «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», 412,7 млн рублей, указано в судебных материалах.

Российские танкеры потерпели крушение в Черном море (архивное фото).

«Ответчиками в деле выступают пермские ООО “Каматрансойл” и “Кама шиппинг”, а также московское ЗАО “Волгатранснефть”. Помимо этого, истцы намерены привлечь к делу ФГУП “Роспромпорт”, Федеральное агентство водного и речного транспорта, а также ФГБУ “Администрация морских портов Азовского моря”. Размер исковых требований соответствует неполученной истцами прибыли», — написано в картотеке Арбитражного суда Москвы.

ИП и компании Анапы работают в сферах организации детского отдыха и гостиничного дела. По мнению бизнеса, действия ответчиков привели к срыву курортного сезона, в результате чего оздоровительные лагеря не функционировали в течение трех смен.

URA.RU подробно рассказывало про ЧП в Керченском проливе. Здесь 15 декабря произошла экологическая катастрофа. Крушение двух судов привело к масштабному загрязнению. В морскую среду попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.