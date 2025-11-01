Ричмонд
Что можно и нельзя делать в Иванов день 1 ноября, который называют проводы осени

Собрали приметы и запреты на 1 ноября, когда отмечают Иванов день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 1 ноября чтит перенесение мощей преподобного Иоанна Рыльского. В народе принято праздновать Иванов день. Вместе с тем есть еще одно название — проводы осени и встреча зимы.

Что нельзя делать 1 ноября.

Запрещено ругаться и спорить. Не рекомендуется выходить из дома после захода солнца. Кроме того, не следует держать открытыми окна и двери. Предки верили, что могут начаться проблемы со здоровьем.

Что можно делать 1 ноября.

По традиции, в названный день играли свадьбы. Кроме того, было принято провожать осень и встречать зиму. Как правило, накрывали большой стол, обязательно ставя на него куриный суп.

Согласно приметам, выпавший снег указывает на морозы в скором времени. В том случае, если идет дождь, то снег ждали только к концу ноября.

