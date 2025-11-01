С 1 ноября прекращается обслуживание «лишних» сим-карт россиян: подробности

Если вы получили сообщение от оператора о подтверждении данных, игнорирование может привести к потере связи с ноября. Подтвердить данные можно в личном кабинете приложения, на сайте оператора или в офисе с паспортом. Проверить число зарегистрированных на вас SIM-карт можно через Госуслуги в сервисе «Сим-карты».