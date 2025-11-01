С 1 ноября прекращается обслуживание «лишних» сим-карт россиян: подробности

До 1 ноября россияне должны были сократить число SIM-карт до максимум 20 штук, зарегистрированных на одного человека. Лишними считаются неиспользуемые номера, которые нужно заблокировать. Для окончательного удаления ненужных номеров подайте заявление о расторжении договора связи через Госуслуги или в салоне оператора с паспортом.
Операторы также проверяли актуальность данных в договорах. Номера с неподтвержденными данными прекратят обслуживание с ноября. При этом анонимная продажа SIM-карт запрещена с 2018 года, и подключение к номеру возможно только по паспорту. Сотовые операторы обновляют все данные через «Госуслуги».
Если вы получили сообщение от оператора о подтверждении данных, игнорирование может привести к потере связи с ноября. Подтвердить данные можно в личном кабинете приложения, на сайте оператора или в офисе с паспортом. Проверить число зарегистрированных на вас SIM-карт можно через Госуслуги в сервисе «Сим-карты».
