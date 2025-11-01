В Государстве Тринидада и Тобаго армию перевели на уровень боевой тревоги: что случилось

Прибытие на базы назначено на 18:00 по местному времени (01:00 мск 1 октября), а общий сбор — на 18:30. При этом, как сообщает издание, военнослужащие, находящиеся в отпуске, на лечении или увольнении, должны оставаться по месту официального проживания, сохраняя готовность.