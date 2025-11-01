В Государстве Тринидада и Тобаго армию перевели на уровень боевой тревоги: что случилось

Газета Trinidad Express сообщает о приведении армии Тринидада и Тобаго в полную боевую готовность. Все военнослужащие береговой охраны должны вернуться на свои базы не позднее вечера пятницы.
Как отмечается в публикации, оборонные силы страны приведены в высшую степень боевой готовности — уровень «State One Alert Level».
«Это не учения», — следует из текста меморандума, который накануне разослали военнослужащим Тринидада и Тобаго.
Прибытие на базы назначено на 18:00 по местному времени (01:00 мск 1 октября), а общий сбор — на 18:30. При этом, как сообщает издание, военнослужащие, находящиеся в отпуске, на лечении или увольнении, должны оставаться по месту официального проживания, сохраняя готовность.
Накануне из-за смены политического курса нового правительства Тринидада и Тобаго, которое пошло на сближение с США, Венесуэла объявила о прекращении энергетического сотрудничества со страной.