Народный календарь. Почему нельзя злиться на Казанскую, 4 ноября

Православные 4 ноября отмечают День осенней или зимней Казанской иконы Божией Матери, которая считается одной из самых почитаемых и сильных. В народе эту дату прозвали просто — Казанская.

В этот праздник запрещено быть злым и раздраженным, а также желать зла другим и завидовать. Не стоит ругаться и выяснять отношения, а в уже существующих конфликтах следует стараться сглаживать углы.

Приметы погоды:

Казанская без дождя — год будет тяжелым и неурожайным.

Сильный ливень в этот день — непогода продлится еще долго.

Туман утром — к оттепели.

День ясный — похолодание грядет.

Именины отмечают: Федор, Анфиса, Павел, Николай, Анна, Александр, Василий, Владимир, Денис, Герман, Григорий, Елизавета, Емельян, Иван, Константин, Максим.