Народный календарь. Почему нельзя злиться на Казанскую, 4 ноября

Православные 4 ноября отмечают День осенней или зимней Казанской иконы Божией Матери, которая считается одной из самых почитаемых и сильных. В народе эту дату прозвали просто — Казанская.
В этот праздник запрещено быть злым и раздраженным, а также желать зла другим и завидовать. Не стоит ругаться и выяснять отношения, а в уже существующих конфликтах следует стараться сглаживать углы.
Приметы погоды:
Казанская без дождя — год будет тяжелым и неурожайным.
Сильный ливень в этот день — непогода продлится еще долго.
Туман утром — к оттепели.
День ясный — похолодание грядет.
Именины отмечают: Федор, Анфиса, Павел, Николай, Анна, Александр, Василий, Владимир, Денис, Герман, Григорий, Елизавета, Емельян, Иван, Константин, Максим.