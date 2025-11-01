День гадания на кофейной гуще и День «Откажитесь от своих обязанностей»: какие праздники отмечают в России и мире 1 ноября

День «Откажитесь от своих обязанностей» — это не призыв бросить своих коллег в ответственный момент, а, скорее, призыв не давать пустых обещаний и не загонять себя в позицию должника. В этот и другие дни следует брать только те задачи, которые вам по силам и не навешивать на себя лишних обязанностей.