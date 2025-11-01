Гром победы: «Кино» мечет молнии, Ay Yola завоевывает мир

Напрашивающийся ответ «кушать всем надо», впрочем, довольно быстро отпадает по мере прослушивания «Молний». Для альбома были отобраны ранние песни Цоя, в общем-то, хорошо знакомые только самым преданным поклонникам-комплетистам. Аранжировки же сделаны без музейного пиетета к работам конца 80-х — это уже не мрачно-бодрый нью-вейв, а что-то ближе к изысканному поп-року, с атмосферными синтезаторами, духовыми, скрипкой и воздушным бэк-вокалом. Не обощлось и без хулиганства — так, в «Ты обвела меня вокруг пальца» цитируется хит Dead Or Alive (одной из любимых групп оригинального барабанщика «Кино» Георгия «Густава» Гурьянова). В целом, не без удивления можно заметить, что перед нами — именно новый альбом легендарной группы — а не просто сборник ремейков, каковыми, увы, были предыдущие две попытки («Это не любовь (Remake 2024)» и «12_22»).