«Меня посадили в клетку и опустили в воду»

— Я либо лично их знаю, либо они из моего круга — тоже «качки». Мне же дальше с ними общаться. Будет неправильно, если я не возьму своих, — потом спросят: «Миша, мы же приятели, почему не позвал?» Понимаешь? К тому же за мной — субкультура «качков», к которой я сам отношусь. Я должен за них горой стоять. Если никого из них не приведу в финал, меня просто не поймут. Поэтому команда — мои близкие, те, кому я доверяю.