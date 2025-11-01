«Меня посадили в клетку и опустили в воду»

Испытания на пределе, мощная проверка на силу и характер: на РЕН ТВ 8 ноября состоится премьера масштабного суперэкстремального проекта «Победители». Более ста человек со всей России, которые уже герои в обычной жизни, — врачи, пожарные, спортсмены, военные, — выйдут на сложнейшую полосу препятствий, чтобы побороться за главный приз в 3 млн рублей и осуществить мечту. Одним из наставников стал восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике Михаил Кокляев. О том, как оказался в воде запертым в клетке, о слезах участников и других эксклюзивных подробностях он рассказал в интервью «Известиям» на съемочной площадке проекта.
«На войне побеждает не чемпион, а обычный мужик».
— Как вы оказались на проекте «Победители»?
— Год назад мы с РЕН ТВ обсуждали идею создания телепроекта о силовом экстриме, но с человеческим акцентом, — с рассказом о простых мужчинах, живущих на нашей земле. И вот в сентябре меня утвердили на проект «Победители». Формат — почти как в соревнованиях World’s Strongest Nation, где капитан и трое бойцов. Только здесь участники — пожарные, спасатели, врачи, военные, полицейские. Мы показываем не звезд, а обычных людей, которых в жизни можно не заметить.
— По какому принципу вы набирали себе людей в команду?
— Я либо лично их знаю, либо они из моего круга — тоже «качки». Мне же дальше с ними общаться. Будет неправильно, если я не возьму своих, — потом спросят: «Миша, мы же приятели, почему не позвал?» Понимаешь? К тому же за мной — субкультура «качков», к которой я сам отношусь. Я должен за них горой стоять. Если никого из них не приведу в финал, меня просто не поймут. Поэтому команда — мои близкие, те, кому я доверяю.
— А как же стратегия победы?
— Как говорил мой тренер: «С деньгами любой может, а ты попробуй без них». Или, как сказал ведущий этого проекта Сергей Бадюк: «С лучшими легко побеждать, попробуй с теми, кто остался». Простых людей больше, чем профессионалов. На войне побеждает не чемпион, а обычный мужик — если рядом хороший командир. Главное — замотивировать простого труженика. Тут нужны навыки политрука: повести за собой, чтобы они верили в тебя, показать, что ты сам пойдешь до конца.
— Условия на проекте и правда приближены к военным: взрывы, плохая видимость, непредсказуемые погодные условия, полная дезориентация?
— Конечно! Посмотрите, что вокруг происходит! Мы не в теплом освещенном павильоне снимаем, а под открытым небом. Внезапно могут пойти дождь или снег, всё затянет туманом, будет сдувать ветер.
— Поэтому вам так важно, чтобы рядом были свои люди?
— Да. Нам режиссер сразу сказала: «Ребята, это не про спорт, это про людей». Самое главное — к концу проекта остаться человеком. Вот и всё. После первого же испытания, когда меня посадили в клетку и опустили в воду, я понял: ни одна команда меня не вытащит. Я вешу 160 кг. Попробуй подними такого или хотя бы сдвинь. И тогда я увидел слезы одной из участниц моей команды. А если женщина плачет, это однажды кому-нибудь аукнется!
— Зачем девушки идут в такие жесткие проекты?
— Я тоже спрашивал. Та самая участница, например, семейный человек. У нее есть муж, ребенок. Она сказала: «Если меня увидят, может, предложат новую работу. Смогу заработать больше денег для семьи». Для нее это шанс использовать медийность ради родных — и я ее понимаю. В этом нет ничего зазорного.
«Самое страшное — видеть, как ребенок беспрерывно кричит, пока мы его вытаскиваем».
— Как вы считаете, эти испытания больше физические или моральные?
— Я сам уже путаю реальность с проектом. Мы с женой даже пару раз поругались. И с участниками моей команды были конфликтные ситуации. Я на них орал больше всех, потому что они — близкие. С одним до ссоры дошло: обозвал его на финише, потом чуть не подрались. Разбор был конкретный. Он меня чуть не ударил. Я считаю так: если я вас взял, то дал шанс показать себя. Поэтому для меня это не шоу, не телевизионный проект. «Победители» стали отражением моей реальной жизни.
— То есть долетело даже до супруги?
— Да. Дочка слышала, как мы с женой ругались. Был настоящий скандал. На следующий день я хотел взять ее на съемочную площадку, чтобы она посмотрела, чем папа занимается. Она сказала, что не поедет, потому что таким ни разу отца не видела.
Но сегодня нельзя относиться к подобным проектам несерьезно. Во-первых, на нас смотрят люди. Во-вторых, мы должны быть настоящими. Есть пословица: «Мы — то, что мы едим». А я добавляю: «Мы — то, что едим, смотрим, слушаем и читаем». Хочу, чтобы люди смотрели здравые вещи.
— Расскажите личную историю одного из участников, которая вам запала в душу.
— В моей команде есть спасатель МЧС Серега Копытин. За 20 лет службы он спас более 50 детей. Я говорю только про детей! Не считая взрослых. Он рассказывал, как однажды маленький ребенок сидел в колясочке и засунул ногу в советскую батарею. Она застряла. А там просто кипяток. Родители в панике. Ребенок жарится заживо, кричит. Серега говорит: «Приехали, вытаскиваем, а сердце сжимается. Самое страшное: видеть, как ребенок беспрерывно кричит, пока мы его вытаскиваем». Как таких людей не показать? Спортсмены, звезды — это всё здорово, это мотивирует, но никто так не мотивирует, как люди сами себя.
— Вы — самый сильный человек нашей страны. Восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике. Вас знают во всех спортивных кругах по всему миру. И при этом работаете обычным учителем физкультуры в школе. Почему?
— Потому что понимал, что моя спортивная звезда уже закатывается и что высасывать из пальца популярность — это пустое занятие для недалеких людей. Я работаю шестой год физруком, чтобы быть полезным. От того, что я сниму больше роликов и получу больше просмотров, появится на одного блогера больше в стране и ничего не изменится, поверьте. Хуже станет, когда исчезнут трудящиеся люди. Вот это факт. И задумка проекта как раз в том, чтобы возводить в идеал такие профессии.
Меня это мотивирует, конечно. За шесть лет работы эти дети стали моими. Я видел их с пятого класса, а сейчас они уже в одиннадцатом. Это моя семья. Для взрослого человека шесть лет не так заметны, а для ребенка — вечность. Я вижу, как они растут, радуюсь, когда бегут ко мне по коридору, обнимают: «Михаил Викторович, здравствуйте! Мы соскучились». Мы живем ради этого.
«Россия — сильная страна с великой историей и большими потерями».
— Похоже, для вас проект стал не менее эмоциональным испытанием, чем для участников. Где-то даже слишком тяжелым.
— В любое дело надо вкладывать смысл. Особенно когда на тебя направлены камеры. Будут же смотреть люди! Поэтому я так серьезно к этому отношусь. Сейчас еще не видно, потому что я постригся, но за время проекта седых волос у меня заметно прибавилось.
— А есть уверенность, что участники так же серьезно ко всему относятся, как вы?
— Не было ни одной команды, от которой я бы почувствовал холодное, равнодушное отношение к делу. Я даже во сне думал о проекте и проснулся с мыслями о предстоящей полосе препятствий. Со стороны кажется, что во вселенной от этого ничего не изменится. Наверное, так и будет. И пускай, но в данный момент, на этом маленьком отрезке жизни — моей и их — точно что-то поменяется. Мы все это понимаем. Не было людей, кому это было безразлично.
— То есть, если человек пришел последним на испытании, но старался до конца, он всё равно победитель?
— Конечно. Главное качество, которое я увидел у всех своих ребят, — желание победить. Не просто «постоять рядом», а бороться до конца. Ни одного равнодушного не было.
— Можно сказать, что проект — метафора жизни: вокруг команда и постоянные испытания.
— Именно так. Все знали, зачем мы здесь. Я доверял команде, они доверяли мне. Если бы такая модель работала в любой сфере — медицине, образовании, ЖКХ, — наша страна была бы лучшей в мире. Потому что наставник несет ответственность за команду, а команда — за наставника. Понимаете? И никто не тянет одеяло на себя.
— А в чем конечная цель проекта?
— Открыть человека человеку. Вот возьмем сотрудника МЧС. У него ипотека, кредит, семья, ребенок, небольшая квартира на окраине города. Допустим, есть соревнования по пожарно-прикладному спорту, друзья, с которыми может по выходным на шашлыки съездить. И вот она течет, эта жизнь.
У него серьезная работа, он спасает людей и сам рискует жизнью. Но общество к этому привыкает, перестает замечать таких людей. А хочется, чтобы они посмотрели проект и подумали: «Наконец-то про нас вспомнили». Чтобы спасатель порадовался за спасателя, врач — за врача, полицейский — за полицейского. Россия — сильная страна с великой историей и большими потерями. А эти ребята — настоящие люди, живущие рядом с нами. Их надо ценить.