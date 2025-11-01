Кто с мечом к нам пришел: четвертый «Ведьмак» с треском провалился

«Netflix, что ты натворил, остановись!» — главная реакция на четвертый сезон «Ведьмака» во всем мире. Продолжение одной из самых популярных франшиз получило шквал негативных отзывов и 17% «свежести» зрительского рейтинга на Rotten Tomatoes. Это самый дорогой сезон сериала, бюджет составил более $220 млн, там очень зрелищные экшен-сцены. К нему одновременно с выходом даже выпустили полнометражный спин-офф с Дольфом Лундгреном. Но в итоге единственное, что по-настоящему хвалят все зрители, — это новые персонажи, которых сыграли звезда «Матрицы» и номинант «Оскара» Лоренс Фишбёрн и муза Нила Бломкампа Шарлто Копли. «Известия» посмотрели четвертый сезон и проверили, насколько заслужен провал «Ведьмака».
Какие проблемы у нового «Ведьмака».
Четвертый сезон «Ведьмака» по логике сериала должен быть предпоследним. Рождался он травматично: после третьего сезона шоу покинул Генри Кавилл, и его заменили не менее звездным Лиамом Хемсвортом. Уже тогда стало ясно, что дела плохи. Одним из главным впечатлений от прошлого сезона как было выражение невыносимой скуки на лице Кавилла в кадре: ему не нравилось, в какую сторону продюсеры ведут франшизу, не нравилось, что происходит с его ведьмаком Геральтом по сюжету, он уже во время съемок явно знал, что не будет продлевать с Netflix контракт.
Фото: Netflix.
Netflix видел, что команда сериала подавлена уходом Кавилла, и видел недоверие фанатов к продолжению. Стриминг постарался максимально подготовиться к релизу. Выпустил в этом году анимационного «Ведьмака», параллельно с работой над четвертым сезоном сделал спин-офф про банду «Крыс», в которой теперь состоит главная героиня Цири. Там играет Дольф Лундгрен, которого в четвертом сезоне нет, но лучше посмотреть на любимого актера 80-х в фильме «Джонни Мнемоник», который прямо сейчас перевыпустили в российских кинотеатрах.
Но, похоже, боссы Netflix посмотрели получившийся сезон и поняли, что дела плохи. Поэтому спин-офф из мини-сериала перемонтировали в полный метр, чтобы покороче, а сам сезон выпустили одним днем, хотя главные свои проекты стриминг разбивает на две части, а ближайшие «Очень странные дела» вообще будут в три захода. Тревожный симптом.
Что происходит в новом сезоне.
Четвертый сезон — это три параллельные сюжетные линии, которые развиваются после грандиозного побоища в финале прошлого сезона. Молодая женщина Цири, за которой охотятся ведущие маги всего мира, переживает что-то вроде запоздалого подросткового бунта и мучительно пытается повзрослеть. Она находит себе друзей — банду «Крыс», эти разбойники гордятся своей свободой и устраивают дерзкие вылазки то тут, то там. Цири встречает новую любовь, но бандитов смущают жестокость и депрессивность таинственной блондинки, которая даже имя сменила, чтобы полностью «перезапустить» свою невеселую судьбу.
Фото: Netflix.
Ведьма Йеннифэр со своими товарками готовится к большой битве магов в мрачном готическом замке. Она считает Цири своей приемной дочерью и очень хочет найти ее. Геральт, раненный в третьем сезоне, мрачно слоняется по деревням и весям, собирая отряд отщепенцев и тоже размышляя о Цири. Все трое героев постоянно встречают друг друга в видениях и даже иногда пересекаются, чтобы потом вновь разбежаться в миссии спасения мира от наступающего зла.
Структура эта уже знакома зрителям сериала, да и вообще здесь всё знакомо: и злодеи, и положительные персонажи, и локации, и проблемы. Но смотреть это раньше было увлекательно, а сейчас — очень тяжело и скучно. Хотя есть дорого поставленная битва магов, есть несколько монстров, среди которых выделяется русалка. Кстати, ее здесь называют не mermaid, на славянский манер, rusalka, подчеркивая, что бестиарий тут связан с книгами Анджея Сапковского, как и основные направления сюжета. Но, к сожалению, то, что есть, никак не компенсирует того, чего здесь нет. А нет здесь как минимум внятного объяснения, зачем это вообще смотреть. Чтобы понять это, надо вернуться на десять лет назад.
Игра «Ведьмак 3» — лучшая версия Геральта.
Лучшая версия «Ведьмака» — не книги Сапковского (последняя, кстати, вышла в России совсем недавно, но хитом не стала), не сериалы и уж тем более не мультфильмы. Лучшая — это видеоигра «Ведьмак 3: Дикая Охота», которая вышла в 2015 году, стала глобальным культурным феноменом, до сих пор остается бестселлером и по-настоящему сделала Геральта популярным. Она не только была технически безупречной и идеально сбалансированной. В ней было нечто от больших произведений искусства, глубина, которой трудно было ждать от медиевистского фэнтези-экшена, каких в мире видеоигр тысячи и тысячи.
В центре там была фигура ведьмака Геральта. Он, с одной стороны, эдакий ковбой из фильмов Сэма Пэкинпа: грязный, неразговорчивый, жестокий, он странствовал по вымышленным средневековым странам, зарабатывал большие деньги охотой на нечисть, был звездой салунов и любителем после ванны с дороги развлечься с местными девицами, в идеале — симпатичными ведьмочками.
Фото: Netflix.
С другой стороны, Геральт, как сказали бы литературоведы, травестированная христологическая фигура. Он ведь не просто наемник, а своего рода пророк или мессия, который меняет жизнь везде, где появляется, совершает чудеса, почти бессмертен, не может иметь детей, видит то, что обычному человеку не под силу. В мире, погрязшем в пороках, он носитель определенных нравственных законов, мракобесию он противопоставляет разум, разоблачает ложь, карает грешников.
При этом сюжет игры построен апокалиптически, и Геральт, несмотря на все свои добрые дела, видит, что мир неуклонно движется к концу света: усиливается вражда среди государств, места хороших правителей занимают тираны, возникают новые вызовы, в том числе связанные с неведомыми ранее магическими силами. А ключевую роль здесь играет «агнец на заклание», Цири, которую Геральт любит по-отечески, и здесь тоже, как и во многих элементах игры, прослеживается христианская проблематика. Так политика, религия, философия и психология неожиданно совмещались внутри отдельно взятой игры. Кроме того, в ней постоянно приходилось делать непростой выбор, в котором не только опции, но и последствия были далеко не очевидны. Уже десять лет геймеры мечтают о продолжении, и оно должно выйти в следующем году, но трудно сказать, получим ли мы там нечто, хотя бы приближающееся к гениальной «Дикой Охоте».
Почему провалился четвертый сезон.
Генри Кавилл не только Супермен из супергеройских фильмов, но и фанат игры и книг про ведьмака. Он стал идеальным воплощением Геральта на экране, его ведьмак наделен самоиронией, полон невеселых воспоминаний, не отказывает себе в плотских удовольствиях, проницателен, язвителен, честен и жесток. Два сезона сериала казалось, что игра логично перетекла в сериал и что дальше нужно ждать той глубины, которая так поражает в игре. Однако этого не случилось.
Создатели сериала пытались угодить всем, и в четвертом сезоне результат стал совсем невыносим. Жестокость, которая отличала игру, здесь смягчена, натурализм перешел в схематичность, бои неизобретательны и однообразны. В игре монстры за сотни лет своей безрадостной жизни обретали такой характер, что одним из достоинств сюжета были диалоги с ними, ведьмак общался с ними с искренней любознательностью. Пожалуй, с гораздо большим удовольствием, чем с людьми. Здесь монстры нужны только для компьютерных эффектов и хореографии боев, которым уделено большое внимание (и большие деньги), но мы больше не воспринимаем это так же лично, не запоминаем каждого монстра как именно что встречу, впечатление.
Фото: Netflix.
Вызывающий эротизм игры здесь превратился в тотальное целомудрие, как будто Netflix целился в аудиторию 12+. Доходит до того, что в постельной сцене у Йеннифэр волосы приклеены к груди, чтобы в кадре не случилось «обнаженки». Понятно, когда то же делали с пятнадцатилетней Брук Шилдс в «Голубой лагуне», но видеть такое в 2025 году как минимум странно, особенно после «Игры престолов».
Наверное, Netflix боится упреков в объективации или других обвинений эпохи #metoo, но мир «Ведьмака» всё же предполагает совсем другое отношение к материалу. Секс и насилие там неразрывно связаны, жестокость и грязь, которую вечно месит герой, нуждаются в разрядке. Отсюда вечное желание Геральта помыться, но и особенно символичен его отчаянный секс без возможности деторождения, то есть как бы безвыходный, романтический, в чем-то богоборческий жест, где нет границ и табу. В четвертом сезоне этого не будет.
Лиам Хемсворт так и не придумал, чем лично он может наполнить образ Геральта, поэтому он решил просто стараться подражать Кавиллу, даже хмыкать так же. Зритель это быстро понимает, да и режиссеры тоже. Поэтому пресность персонажа пытаются компенсировать его командой, и в итоге гномы-сквернословы, вампир и беременная лучница выписаны ярче, чем монотонный ведьмак. Цири и Йеннифэр даны чуть красочнее, но у них большую часть фильма одно и то же состояние, поэтому и они быстро приедаются. У Цири тут есть магический клон, и он интереснее оригинала.
Фото: Netflix.
Пожалуй, этот ход Netflix проиграл. Такого имиджевого провала франшиза «Ведьмак» никогда не переживала, и как бы это не сказалось на ожидании игры и финального сезона, если его после таких рейтингов вообще будут снимать. И, главное, в пятом эпизоде здесь понятно, что сериал мог бы быть другим! Здесь вдруг бард Лютик начинает петь, и ему устраивают такую стилизацию под голливудский мюзикл, что возникает надежда. Следом идет анимационная новелла о вампирах, и надежда крепнет, это сделано оригинально, ярко, броско. И вот уже кажется, что вторая половина сериала оправдает первые потерянные впустую четыре часа. Но — нет, дальше будет всё то же самое: унылый Геральт-Хемсфорт, одинаковые сражения, избавление от нескольких постоянных персонажей, намеки на то, что вот дальше будет по-настоящему круто. Да нет, не будет круто, похоже. 17% «свежести» на «Томатах» доказывают, что все отмеченные выше недостатки — не частные придирки, а выражение общего мнения. И надо срочно собирать у штаб-квартиры Netflix митинги с транспарантами «Такой “Ведьмак” нам не нужен».