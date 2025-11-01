Кто с мечом к нам пришел: четвертый «Ведьмак» с треском провалился

Структура эта уже знакома зрителям сериала, да и вообще здесь всё знакомо: и злодеи, и положительные персонажи, и локации, и проблемы. Но смотреть это раньше было увлекательно, а сейчас — очень тяжело и скучно. Хотя есть дорого поставленная битва магов, есть несколько монстров, среди которых выделяется русалка. Кстати, ее здесь называют не mermaid, на славянский манер, rusalka, подчеркивая, что бестиарий тут связан с книгами Анджея Сапковского, как и основные направления сюжета. Но, к сожалению, то, что есть, никак не компенсирует того, чего здесь нет. А нет здесь как минимум внятного объяснения, зачем это вообще смотреть. Чтобы понять это, надо вернуться на десять лет назад.