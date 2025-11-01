Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Надбавку к пенсии пересчитают с ноября: Кого это затронет

Надбавку к пенсии пересчитают по ряду профессий с 1 ноября.

Источник: Комсомольская правда

С 1 ноября изменятся размеры надбавки к пенсии для пилотов, бортмехаников гражданской авиации и некоторых работников угольной промышленности, чья деятельность связана с вредными и опасными условиями труда. Ежеквартальная корректировка надбавки происходит в феврале, мае, августе и ноябре.

Размер доплаты рассчитывается индивидуально. Она формируется за счет дополнительных взносов работодателей и учитывает стаж работы в опасных условиях, предыдущую заработную плату и другие факторы.

Подобные инициативы начинают работать в разных регионах. Например, в Новосибирске бывшие шахтеры и пилоты получили доплаты в размере 4667 рублей для первых, и 27104 для вторых.

Ранее KP.RU собрал большую подборку подробностей о новых законах, вступающих в силу с 1 ноября 2025 года в России. Одни касаются налогов, другие — SIM-карт и наследства.