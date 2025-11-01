Надбавку к пенсии пересчитают с ноября: Кого это затронет

С 1 ноября изменятся размеры надбавки к пенсии для пилотов, бортмехаников гражданской авиации и некоторых работников угольной промышленности, чья деятельность связана с вредными и опасными условиями труда. Ежеквартальная корректировка надбавки происходит в феврале, мае, августе и ноябре.
Размер доплаты рассчитывается индивидуально. Она формируется за счет дополнительных взносов работодателей и учитывает стаж работы в опасных условиях, предыдущую заработную плату и другие факторы.
Подобные инициативы начинают работать в разных регионах. Например, в Новосибирске бывшие шахтеры и пилоты получили доплаты в размере 4667 рублей для первых, и 27104 для вторых.
