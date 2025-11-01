Календарь на 1 ноября: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

На Руси считалось, что после Иванова дня начинаются настоящие холода. В народе говорили: «В ноябре тепло морозу не указ», «Ноябрь — ворота зимы». Пытаясь спастись от сквозняков, в домах затыкали щели и плотно закрывали окна. Так защищались от злых духов, которые «расхаживали» по улицам. Народные поверья гласили, будто нечисть могла проникнуть в избу вместе с холодом. Запрещалось сушить белье на улице, чтобы злой дух не залез в него. Особое внимание уделяли сорокам: чтобы птицы не трещали и не злили домового, на дворе им рассыпали много зерна. В народе праздник также называли Конюховым. Люди верили, что домовые забираются в это время в конюшни и пугают лошадей. Поэтому животных старались не беспокоить лишний раз. В Иванов день собирались компаниями, готовили разные блюда из курятины и рассказывали страшные истории.