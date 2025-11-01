Основателя Nexta Романа Протасевича внесли в базу «Миротворца»

Создатели украинского экстремистского сайта «Миротворец» включили в свою базу Романа Протасевича — ранее считавшегося белорусским оппозиционером. Об этом свидетельствуют данные ресурса, с которыми ознакомился ТАСС.
Протасевич долгое время считался одним из основателей Telegram-канала Nexta. Его задержали 23 мая 2021 года в минском аэропорту вместе с россиянкой Софьей Сапегой.
Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, тогда вынужденно сел на землю после сообщения о взрывном устройстве на борту, но позже информацию о минировании опровергли. 3 мая 2023 года Минский областной суд приговорил Протасевича к восьми годам тюрьмы, однако уже 16 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал его.
Ранее Лукашенко заявил, что Протасевич работает на белорусскую национальную разведку, и сам Роман позже подтвердил эту информацию. Вечером данные о Протасевиче были добавлены в базу «Миротворца».