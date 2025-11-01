Основателя Nexta Романа Протасевича внесли в базу «Миротворца»

Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, тогда вынужденно сел на землю после сообщения о взрывном устройстве на борту, но позже информацию о минировании опровергли. 3 мая 2023 года Минский областной суд приговорил Протасевича к восьми годам тюрьмы, однако уже 16 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал его.