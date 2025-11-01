Украинская спортсменка отказалась фотографироваться с россиянкой на пьедестале

В соревнованиях в весовой категории до 63 кг Павлович завоевала бронзовую медаль, тогда как Дадерко заняла второе место. Победу в этой категории одержала албанская спортсменка Экиледа Царья. После завершения официальной процедуры награждения и исполнения государственного гимна украинская атлетка покинула пьедестал, избежав традиционной фотосессии с российской участницей.