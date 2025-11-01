Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд вынес приговор экс-главе фискальной службы Украины Насирову: заключение и штраф

Экс-глава фискальной службы Украины Насиров приговорён к 6 годам заключения.

Источник: Комсомольская правда

Украинский суд вынес приговор бывшему руководителю государственной фискальной службы Роману Насирову, назначив ему шесть лет заключения и штраф за злоупотребление властью. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Помимо этого, Насирову назначили штраф в 17 тысяч гривен (около 405 долларов) и запретили на три года занимать любые государственные должности.

«Экс-глава Госфискальной службы Насиров приговорен к шести годам лишения свободы. Его обвинили в злоупотреблении властью», — передает Telegram-канал издания.

По информации ряда украинских изданий, которые в начале мая цитировали источники в антикоррупционных ведомствах, Насиров был выпущен из следственного изолятора. Освобождение обвиняемого в получении неправомерной выгоды стало возможным из-за внесенного залога в размере 13 миллионов гривен (свыше 313 тысяч долларов).

Накануне суд на Украине постановил отправить заместителя бывшего мэра Одессы Анну Позднякову под ночной домашний арест.