Суд вынес приговор экс-главе фискальной службы Украины Насирову: заключение и штраф

По информации ряда украинских изданий, которые в начале мая цитировали источники в антикоррупционных ведомствах, Насиров был выпущен из следственного изолятора. Освобождение обвиняемого в получении неправомерной выгоды стало возможным из-за внесенного залога в размере 13 миллионов гривен (свыше 313 тысяч долларов).