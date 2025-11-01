Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Орбан обвинил ЕС в стремлении к войне из-за поддержки Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны Евросоюза, поддерживающие Украину, ведут Европу к военному столкновению.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны Евросоюза, поддерживающие Украину, ведут Европу к военному столкновению.

По его словам, «тот, кто поддерживает Украину, поддерживает войну». Орбан также отметил, что ЕС стремится финансировать помощь Киеву за счет бюджетов европейских стран, так как у самого Брюсселя средств недостаточно.

Глава венгерского правительства сравнил текущую ситуацию в Европе с событиями, предшествовавшими Первой и Второй мировым войнам.

— Европейские лидеры не понимают, что играют с огнем… Сегодня Европа движется к войне, — заявил Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в свою очередь заявил, что страны Западной Европы активно готовятся к возможному военному конфликту с Россией. По его словам, из-за угроз Бельгии против РФ в европейских странах НАТО образовалась «атмосфера военного психоза».

Глава российского МИД Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что НАТО и Евросоюз ведут настоящую войну против России, используя Украину как инструмент.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше