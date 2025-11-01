Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны Евросоюза, поддерживающие Украину, ведут Европу к военному столкновению.
По его словам, «тот, кто поддерживает Украину, поддерживает войну». Орбан также отметил, что ЕС стремится финансировать помощь Киеву за счет бюджетов европейских стран, так как у самого Брюсселя средств недостаточно.
Глава венгерского правительства сравнил текущую ситуацию в Европе с событиями, предшествовавшими Первой и Второй мировым войнам.
— Европейские лидеры не понимают, что играют с огнем… Сегодня Европа движется к войне, — заявил Орбан в эфире радиостанции Kossuth.
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в свою очередь заявил, что страны Западной Европы активно готовятся к возможному военному конфликту с Россией. По его словам, из-за угроз Бельгии против РФ в европейских странах НАТО образовалась «атмосфера военного психоза».
Глава российского МИД Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что НАТО и Евросоюз ведут настоящую войну против России, используя Украину как инструмент.